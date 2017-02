Straßenlicht-Kosten: Böses Erwachen in Sohl

Die Baumaßnahme hat sich seit ersten Zahlen um 120 Prozent verteuert. Wie die Stadt Bad Elster das jetzt den Einwohnern beibringen will, die anteilig dafür mit löhnen müssen.

Von Ronny Hager

erschienen am 03.02.2017



Bad Elster. Einen dicken Hals und mächtig Bauchschmerzen haben die Stadträte von Bad Elster - die Kosten bei der Erneuerung des Straßenlichts im Ortsteil Sohl sind gewaltig aus dem Ruder gelaufen. War anfangs noch von 48.000 Euro die Rede, summiert sich die Maßnahme nun auf mehr als 107.000 Euro. Zu reparieren ist nichts mehr, der Bau ist vorbei, die Stadt war bei den Arbeiten nachgeordneter Partner des Versorgers Mitnetz. Aber: Die Stadt muss nun die Hiobsbotschaft den Anliegern von Ernst- Thälmann-Straße, Bahnhofsweg sowie August-Bebel-Straße mitteilen. Sie müssen aufgrund der Straßenausbaubeiträge auch für die neuen Lampen zahlen, und das viel mehr als erwartet.

Zähneknirschend hat der Technische Ausschuss des Stadtrates die Abrechnung der Kosten für das Straßenlicht in Sohl beschlossen - nur 32.100 Euro trägt die Sächsische Aufbaubank über die Richtlinie Klima 2014, mehr als 75.000 Euro dagegen die notorisch klamme Stadt Bad Elster. "Und wie erfahren das die Bürger. Gibt es dann nur einen Bescheid oder auch ein Gespräch?", hakte Stadträtin Corinna Bauriedl (Unabhängige Bürgerschaft) nach. Auf Vorschlag von Hauptamtsleiter Uwe Pinkert wird die Anhörung der betroffenen Anlieger mit einem Termin verbunden, bei dem diese ihre Erklärungen vortragen können.

Wer ist denn nun schuld, dass es so teuer wurde? Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) formuliert es diplomatisch, aber unmissverständlich: "Es wurden nicht in ausreichender Tiefe die Kosten ermittelt. In Zukunft können wir solche Dinge nicht stehen lassen." Die Stadt musste schnell entscheiden, ob sie bei den anstehenden Arbeiten am Stromnetz in Sohl die alte Straßenbeleuchtung lässt oder sie erneuert. Als sich die Stadt für letzteres entschied, war sie davon ausgegangen, dass sie für den Tiefbau die Gräben von Mitnetz mitbenutzen konnte. Auf dieser Basis war ein Brief an die Sohler verschickt worden, was an Kosten auf sie zukommt. "Das war nicht ganz korrekt", räumt Schlott ein. "Es kamen Tiefbaukosten hinzu für Straßenquerungen und Mastanführungen", sagt Bauamtsleiter Mike Ahnert - Kosten, die voll auf die Stadt durchschlagen, denn diese Buddelei war nur für die Strommasten nötig. Erst spät kam von Mitnetz ein Kostenangebot dazu. Hinzu kommt: Erst als die Grundsatzentscheidung bereits längst gefallen war, konnten sich die Sohler zur einer Einwohnerversammlung für einen Leuchtentyp entscheiden - auch diese Wahl hat die Kosten teilweise erhöht.

Stefan Martin (Freie Wähler) zeigte sich geschockt über die Kostenentwicklung. "Das ist ein ziemlich starkes Stück. Da fehlen mir ein bissel die Worte", sagte er. Sein Fraktionskollege Martin Schwarzenberg wollte wissen, ob dies ein Einzelfall sei, wo es so daneben gegangen ist. "Für die Betroffenen ist das bitter und schwer zu verstehen. Ich finde es traurig, wie das passiert ist", sagte er. "Da haben sie vollkommen Recht", pflichtete ihm der Bürgermeister bei. "Wir können uns nur entschuldigen, aber das hilft den Betroffenen nicht." Die Stadt zieht ihre Lehren daraus: Sie wird künftig viel genauer hinschauen, wenn sie sich auf solche Baumaßnahmen einlässt.

Ohne Kostenexplosion ging die Abrechnung des neuen Straßenlichts für Untere Reuth (42.500 Euro) und Richard-Wagner-Straße (19.300 Euro) über die Bühne. Auch hierfür gab es Geld der Sächsischen Aufbaubank. Gesetzt wurden hier wie in Sohl dekorative Leuchten.