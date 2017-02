Stretchlimousine steht jetzt in Oelsnitz

Der Plauener Mario Martin haucht dem ehemaligen Oelsnitzer Volvo-Autohaus an der Falkensteiner Straße wieder neues Leben ein. Autos werden dort aber nicht mehr verkauft.

Von Kathrin beier

erschienen am 25.02.2017



Oelsnitz/Plauen. "Eigentlich wollte ich ein Glas Milch, musste dann aber doch die ganze Kuh kaufen", beschreibt Mario Martin den Erwerb der neuen Immobilie an der Falkensteiner Straße in Oelsnitz. Seit Tagen hängt Werbung vom "Kostümverleih Martin" in den Schaufenstern des ehemaligen Volvo-Autohauses. Kostümpuppen stehen im Eingangsbereich. Auch die Stretchlimousine ist zu sehen.

"Der historische Kostümverleih der Stadt Oelsnitz muss sich aber trotzdem nicht sorgen, dass ihm die Konkurrenz nun ausgerechnet vor der Nase herumschwirrt. Sowohl der Firmensitz als auch der Fundus bleiben in Plauen", sagt Martin. Trotzdem haben er und seine Frau Nicole das Objekt natürlich nicht ohne Grund erworben. Und der liegt für den Veranstalter ganz klar auf der Hand. Martin braucht Platz. Ob Ballondekorationen, Hüpfburgen oder ähnliches Equipment. In seinem Job braucht man dies und das, was eben auch irgendwo gelagert werden muss. Besonders biete sich die Immobilie natürlich für die Präsentation seiner Stretchlimousine an, die aufmerksame Beobachter bestimmt schon im Präsentationsraum des ehemaligen Autohauses entdeckt haben. Am Abend wird der weiße Ford Lincoln dann standesgemäß in wechselndes Farblicht getaucht. Allzulange wird die Limousine zudem wohl auch nicht einsam stehen. "Ich möchte mir noch eine weitere Stretchlimousine kaufen", verrät Martin. Hintergrund dessen sei, dass das Geschäft sehr gut angenommen werde. Da an einem Auto aber immer einmal etwas kaputt gehen kann oder repariert werden muss, stünde dann ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung. Auch das soll laut Martin wieder ein weißer Ford Lincoln werden. "Mit weißen Fahrzeugen kann man einfach ein breiteres Veranstaltungsangebot abdecken. Wer will schon mit einer schwarzen Stretchlimousine zur Hochzeit fahren", erläutert er.

Der Immobilie des ehemaligen Oelsnitzer Autohauses wird das Thema Auto so auf veränderte Art und Weise nun doch erhalten bleiben. Am 17. März 1989, und damit einige Monate vor der politischen Wende in Deutschland, eröffnete Bernd Naumann das Oelsnitzer Volvo-Autohaus Vogtland. Damit war Volvo als erster "westeuropäischer Pkw-Produzent", wie es damals in der Zeitung hieß, auf dem DDR-Markt präsent. 2002 kam ein weiterer Standort an der Stresemannstraße in Plauen hinzu, für den 2005 Insolvenz angemeldet wurde. Ende 2015 schlossen sich die Türen des traditionsreichen Oelsnitzer Volvo-Autohauses nach über zwei Jahrzehnten für immer. Statt der neuesten Volvo-Modelle wird es ab nun glänzende Ford-Stretchlimousinen in den Präsentationsräumen zu sehen geben.

"Die Leute können sich oft nicht vorstellen, wie denn so ein Auto von innen aussieht. In einer Garage kann man das aber schlecht präsentieren. Der Verkaufsraum des ehemaligen Autohauses eignet sich dafür ganz hervorragend", freut sich der neue Besitzer der Immobilie schon auf neugierige Kundschaft aus dem ganzen Vogtland.