Stumme Zeit in Marieney endet

Nach Sanierungsarbeiten geht das Geläut der Dorfkirche wieder in Betrieb. Warum das heute gar den Landesbischof anlockt.

Von Ronny Hager

erschienen am 22.10.2016



Marieney. Acht Jahre schwiegen die Glocken von Marieney, stillgelegt wegen der Angst der Statiker, dass beim Läuten die marode Decke unter der Glockenstube zusammenbrechen und einen riesigen Schaden in der Dorfkirche verursachen. Diese Zeit ist jetzt vorbei: Heute, 14 Uhr wird das Geläut mit einem festlichen Gottesdienst wieder in Betrieb genommen. Den feiert kein Geringerer als Sachsens Landesbischof Carsten Rentzing. "Wir haben ihn eingeladen, weil wir einen sehr guten Draht zu ihm hatten. Er hatte ein Dreivierteljahr die Vakanzvertretung bei uns, als es in Adorf keinen Pfarrer gab", sagt Kirchenvorstand Hartmut Schlosser über die Zeit, als Rentzing noch Gemeindepfarrer mit Sitz in Markneukirchen war.

Der Kirchvorsteher ist glücklich, dass die Bauarbeiten im Kirchturm stattfanden. Es war höchste Zeit: Der gefürchtete Pilz Echter Hausschwamm hatte nicht nur sämtliche Deckenbalken befallen, sondern zog bereits auch ins Mauerwerk. Zu den verfaultem Holz kam verschlissene Elektrik, überall Rost, vieles, was sichtbar in die Jahre gekommen war. Neben der neuen Holzdecke unter der Glockenstube gibt es für das Geläut neue Antriebe, damit die Glocken ohne Ruckeln ihre Arbeit erledigen. Stolz ist Hartmut Schlosser, dass das historische Turmuhrwerk generalüberholt wurde und weiter in Funktion ist - statt wie anderswo nur dekorativ neben der modernen, aber nicht selten seelenlosen Steuerung sein Dasein zu fristen.

Insgesamt zehn Gewerke waren an den Arbeiten beteiligt, für die ein Gerüst am Kirchturm stand - anders gelangt kein Material hierher, den nur eine steile "Hühnerstiege" führt von der Orgelempore in die Glockenstube. Ursprünglich sollte der gesamte Glockenstuhl raus, erzählt Hartmut Schlosser. Den dieser soll nun aus Holz sein. Eine Aktion, die die Kirchgemeinde Marieney-Wohlbach mit gut 400 Gliedern nicht geschafft hätte. "Unser Ziel war es, etwas zu schaffen, was wir auch bezahlen können. Wir brauchen keinen Luxus, und das ist eine bezahlbare Lösung", sagt der Kirchenvorstand zu den insgesamt 69.000 Euro teuren Arbeiten, in deren Zuge der vorhandene Glockenstuhl entrostet und beschichtet wurde. Weil die Besucher des Gottesdienstes morgen nicht sehen, was alles gebaut wurde, hat Hartmut Schlosser Fotos von vorher und nachher geschossen und damit zwei Tafeln gestaltet, die im Eingangsbereich zu sehen sind.

Für die Arbeiten in der Kirche floss eine großzügige Unterstützung der Landeskirche - und es kamen Spenden, mehr, als sich Hartmut Schlosser erhofft hatte. Bei den Glocken gibt es nach seinen Worten keinen Handlungsbedarf - eine ist aus Bronze und kam etwa 1925, die zwei aus Eisenhartguss 1948 sind anders als ihre Schwestern in manch obervogtländischer Kirche noch tadellos in Schuss. In der vom Dresdner Architekten Christian Schramm gebauten Kirche - sie feiert nächstes Jahr ihren 125. Geburtstag - gibt es aber dennoch Handlungsbedarf, sagt Schlosser: Zum einen beim Innenputz, vor allem aber bei der Orgel, die so alt ist wie die Kirche selbst. "Sie ist wirklich ein Problem, seit etwa 50 Jahre ist da gar nix gemacht worden", weiß der Kirchvorsteher. Immerhin: Spielbar ist sie.

Heute aber ist erstmal Grund zur Freude: An den Gottesdienst, den Landesbischof Rentzing mit den Pfarrern Marcel Lepetit und Johann Schaser hält, schließt sich Kaffeetrinken im Bürgerhaus an. Ab 16.30 Uhr gestalten Nenad Svilar (Gitarre, Kassel) und Rolf Bach (Lesung, Adorf) ein "Konzert auf dem Lande".