Supermaschine erkennt ein Stück Würfelzucker in der Talsperre

Das Umweltbundesamt betreibt in Bad Elster eine Außenstelle - eine der wohl am wenigsten bekannten Behörden im Vogtland. Die Technik dort ist beeindruckend. Am Samstag dürfen Besucher staunen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 23.03.2017



Bad Elster. Ein Griff zum Hahn, und das Wasser läuft. Es schmeckt, riecht nicht, sieht sauber aus, sogar rein - aber ist es das auch? Darum geht es in den Laboren des Umweltbundesamtes in Bad Elster. 60 Mitarbeiter in Deutschlands zentraler Umweltbehörde kümmern sich mittels wissenschaftlicher Methoden und hochmoderner Technik um die Qualität des Trinkwassers, analysieren es auf Schadstoffe und Fremdverbindungen.

Umweltingenieur Lothar Vigelahn umreißt das als eine Aufgabe des Umweltbundesamtes in Bad Elster: "Vermeiden und Verhindern von Risiken für die menschliche Gesundheit durch Trinkwasser. Risiken können von Krankheitserregern ausgehen und von Stoffen, die aus der Trinkwasser-Installation in das Trinkwasser gelangen. Auch organische Spurenelemente wie chlorierte Kohlenwasserstoffe aus der Industrie oder Arzneimittel können im Rohwasser, aus dem Trinkwasser aufbereitet wird, vorhanden sein. Das Trinkwasser muss am Ende so gut aufbereitet sein, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, wie sie in der Trinkwasserverordnung stehen, eingehalten werden." Ein Risikofaktor können ebenso Spuren von Blei, Kupfer und Nickel aus Rohrleitungen, Einbauten und Armaturen in Häusern und Wohnungen sein - wenn nicht eine Fachfirma die Installation vornimmt.

Der Standort in Bad Elster verfügt über modernste Labore, die das Umweltbundesamt im Jahr 2006 grundlegend sanierte. In ihnen werden unter anderem Methoden entwickelt, um das Vorkommen von Krankheitserregern in Trink- und Badebeckenwasser zu bestimmen und mikrobiologisch zu bewerten. Außerdem Untersuchungsverfahren zum Verhalten von organischen Materialien wie Kunststoffe, von metallenen und zementgebundenen Werkstoffen wie Rohrleitungen und Armaturen im Kontakt mit Trinkwasser. Wie spezialisiert und hochempfindlich die Analysegeräte sind, mag dieses Beispiel verdeutlichen: Mittels des Hochleistungsflüssigkeitschromatographen wäre es möglich, ein Stück Würfelzucker in der Talsperre Pöhl nachzuweisen oder einen Teil von 50 Milliarden Teilen - etwa ein Reiskorn in 915 Tonnen Reis. Das bedeutet ein Vielfaches von der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Lothar Vigelahn: "Alle Arbeiten sind in die nationale und internationale Wissenschaftswelt eingebunden. Wir kooperieren weltweit mit Universitäten und es gibt einen engen Austausch mit der WHO."

Für kommenden Samstag lädt das Umweltbundesamt in Bad Elster von 9 bis 12 Uhr in die Heinrich-Heine-Straße 12 zu einem Tag der offenen Tür ein. Rundgänge durch Labore geben Einblick in die interessante und vielseitige Arbeit. Vorbereitet sind für die großen und kleinen Besucher diverse Experimente und es werden Filme - unter anderem über die sachgerechte Entsorgung von Medikamenten - gezeigt.