Tagebuch entdeckt: Das Kriegsende in Markneukirchen

Weltgeschehen aus der Sicht eines Jungen: Ein Zwölfjähriger hat sich in den Jahren 1945/46 Tag für Tag Notizen gemacht. Eine Frau fragt jetzt: Wer will etwas damit anfangen?

Von Tino Beyer

erschienen am 18.01.2017



Markneukirchen/Plauen. Besonderer Fund in Plauen: Gudrun Pausch (78) ist ein Tagebuch ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes Siegfried in die Hände gefallen. Der gebürtige Markneukirchener hat es als Zwölfjähriger geschrieben und dabei das Geschehen der letzten Kriegstage in seiner Heimatstadt festgehalten. Das Büchlein bewahrte Siegfried Pausch sein Leben lang auf. Seine Frau hatte es nie gelesen - bis vor wenigen Tagen. Beim Aufräumen fiel ihr das Heft in die Hände. Und sie las sich darin fest. Sie selbst erlebte jene schlimmen Tage in Plauen. Die Erinnerung daran sei beim Lesen allgegenwärtig gewesen, sagt Gudrun Pausch.

Beobachtungen in der Stadt und der Umgebung sowie Persönliches aus der Zeit zwischen dem 13. April 1945 und dem 20. Mai 1946 schrieb Siegfried Pausch auf. Er bangte um seinen Vater, der noch im Krieg war. Er notierte aber auch, als das Freibad am 20. Mai 19445 die Saison eröffnet - ausgerechnet an einem Regentag. Er schildert, wie heftig der Krieg bis zuletzt selbst in Markneukirchen tobte - etwa am 5. Mai 1945: "Die Nacht war schrecklich. Bis 6 Uhr waren wir im Keller. Ununterbrochen schlugen Granaten neben uns ein." Wenige Tage davor, am 30. April, hielt er fest: "Adorf wurde schwer beschossen. Es gab Tote und Verletzte. Adorf hat gegen Abend sehr gebrannt." Doch das Ende hatte er da längst kommen sehen. "Der Amerikaner kommt immer näher (...) Wir haben vieles zusammengepackt, um in den Wald zu flüchten", lautet ein weiterer Eintrag im April.

Siegfried Pausch, der später als Englisch-Lehrer in Plauen an der Erweiterten Oberschule arbeitete, hat nur wenige Seiten beschrieben. Die sind jedoch eindrücklich. "Wegwerfen will ich das Heft deshalb nicht", sagt Gudrun Pausch. "Kann in Markneukirchen damit jemand etwas anfangen?" Sie denkt an Chronisten oder eine Schule. "Freie Presse" stellt bei Interesse den Kontakt her.