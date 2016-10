Tief im Osten in Amerika

Einheitsspektakel plus Ostalgie: Der Auftakt zum Aufführungsmarathon des Musicals "Amerika" am Wochenende ist mehr als geglückt. Das Publikum war aus dem Häuschen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 17.10.2016



Bad Elster/Markneukirchen. Die Moral von der Geschichte: Es ist nicht tragisch, dass Lebensträume platzen wie Seifenblasen. Wenn sich Amerika nicht als Land der unbegrenzten Möglichkeiten erweist und als Stufe auf der Karriereleiter, sondern als ein verschnarchtes Nest an der polnischen Grenze. Hierher, in den "Busch des Ostens", wird der Postbeamte Maximilian Seebacher aus Wuppertal beordert zum Zwecke der Aufbauhilfe. Als er sich dessen im Klaren ist, stürzt sein Weltbild ein: statt Aufstieg hinunter in den vermeintlichen Abgrund. Diese Sprache, Kleidung, Zustände, Menschen - einfach nicht auszuhalten. Von wegen: Maximilian Seebacher beginnt gerade deshalb sein neues, wahres Zuhause zu lieben und erkennt, dass Amerika ist, was es aus dir macht, und vor allem, was du daraus machst.

Sebastian Wildgrube als geistiger Vater des Musicals hat sich von der herrlich skurrilen französischen Filmkomödie "Willkommen bei den Sch'tis" inspirieren lassen und die abgewandelte Handlung noch auf die Spitze getrieben. Herausgekommen ist ein Stück der deutsch-deutschen Wiedervereinigung mit einem kräftigen Schuss Ostalgie. An Klischees wird fast nichts ausgelassen: Bananen, Trabbi, Pfefferminzlikör, Stasi. Geradezu überschäumend das Finale, als unter dem Konterfei von Erich Honecker voller Inbrunst Lieder wie "Jugendliebe", "Du hast den Farbfilm vergessen" und "Bau auf, bau auf, Freie Deutsche Jugend, bau auf" gesungen werden. Ein Lobgesang? Nein, eine Parodie der Nachgeborenen.

Nach zweieinhalb Stunden wurde die Mitwirkenden mit Beifall überschüttet: rhythmisch, lang anhaltend, nicht enden wollend. Wie man es früher von Parteitagen im Palast der Republik kannte. Nur diesmal ehrlich gemeint und verdient.

Das Leitungsteam Sebastian Wildgrube (Idee/Text/Musik), Michael Straube (Musikalische Leitung/Projektleitung), Dr. Enrico Weller (Musikalische Einstudierung/Projektleitung), Kerstin Straube (Projektleitung), Christine Schramm (Choreografie Ballett), Philip Rubner (Bühnen- und Kostümbild), Otto A. Thoß (Regie/Choreografie), Nico Müller (Gesangstraining), Richard Straube (Tontechnik).