Tierisches Finale im Freibad: Hunde dÃ¼rfen erstmals planschen

Tierisches Finale im Freibad: Hunde dürfen erstmals planschen

Der Elstergarten ist als Freizeitanlage für den Sommer in Oelsnitz eine Bank. Das Bad macht sich zudem immer mehr als Ort für besondere Veranstaltungen einen Namen. Eine steht kurz bevor.

Von Christian Schubert

erschienen am 23.08.2016



Oelsnitz. Das Freibad Elstergarten in Oelsnitz kommt auf den Hund: Am 10. September dürfen dort Vierbeiner zwischen 14 und 18 Uhr erstmals ins Wasser. Damit beteiligt sich das Bad zum ersten Mal am bundesweiten Aktionstag "Hund im Freibad". Hundehalter im Vogtland wünschen sich schon länger, dass sich ein Bad in der Region dabei beteiligt. Vor zwei Jahren gab es am Plauener Freibad Haselbrunn deswegen sogar schon eine Mini-Demo von Hundehaltern mit ihren Vierbeinern. Allerdings blieben die Plauener Freibad-Tore für Hunde bislang verschlossen.

Anders jetzt in Oelsnitz. Wie Michael Fritzsch von den Stadtwerken als Badbetreiber informiert, wird dafür dem Wasser das Chlor entzogen. Damit verträgt jeder Hund auch den Badespaß. "Wir schließen das Bad am 4. September. Bis zum Hundeschwimmertag wird das Wasser nicht mehr chemisch gechlort, sodass die Hunde praktisch in reinem Naturwasser schwimmen können", erklärt der Geschäftsführer. Vorrangig wird das Flachwasserbecken freigegeben. Das große Becken steht bei Bedarf bereit. Dort können Hundebesitzer zusammen mit ihren Vierbeinern ins Wasser abtauchen. Mit dabei sein wird der Hundeverein Oelsnitz, der mit verschiedenen Angeboten den Tag abrundet. Der Eintritt: 50 Cent pro Pfote - also 2 Euro für den Hund - und 1 Euro pro Person. "Wenn dieser Tag ein Erfolg wird, dann wollen wir das im nächsten Jahr wiederholen", sagt Michael Fritzsch.

In den vergangenen Jahren rückte der Elstergarten immer mehr in den Fokus von Veranstaltungen. Das soll auch weiterhin so bleiben. Die Idee, die Hunde ins Wasser zu lassen, ist nicht die einzige. Fritzsch macht sich Gedanken, wie man das Potenzial des Geländes noch weiter nutzen kann. "In erster Linie ist es immer noch ein Freibad, das aber viel hergibt. Deshalb wollen wir versuchen, noch mehr Pepp reinzubringen", sagt Fritzsch. "Es gibt beispielsweise Überlegungen, nächstes Jahr ein Nachtschwimmen durchzuführen, kombiniert mit einer Disco und Lichteffekten im Schwimmbecken."

Etablierte Events will er weiterführen. So sollen Sportveranstaltungen wie der Duathlon und Volleyballturniere weiterhin stattfinden. Auch das Sommerkonzert der Firebirds und die "Zauberkugel" sind gesetzt. Besonders die "Zauberkugel" mit den Konzerten ist zu einem Magnet geworden. Bis zu 1000 Besucher wurden am vorletzten Wochenende gezählt. Als reinen Veranstalter sieht sich Michael Fritzsch jedoch nicht. "Wir sind kein Kulturunternehmen, wir haben auch nicht die Mittel, um jede Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wir arbeiten eng mit der Oelsnitzer Kultur-Gesellschaft zusammen, die ja bei den meisten Events in Oelsnitz den Hut auf hat."

Mit der diesjährigen Freibadsaison ist der Betreiber des Bades indes nicht zufrieden. Zählte man letztes Jahr bis Mitte August 27.000 Besucher, kamen zum selben Zeitpunkt in diesem Jahr um die 15.500 Leute ins Freibad. "Die Badesaison ist angespannt, der Sommer verloren", sagt Michael Fritzsch. Als Grund nennt er das Wetter - zu unbeständig. "Bei kühlen Temperaturen kommen nur die Leute, die eine Saisonkarte haben. Sie schwimmen und gehen danach gleich wieder."