Tierpark in Klingenthal bereitet sich auf Herbstfest vor

erschienen am 07.10.2016



Lagerfeuer, Stockbrotbacken und Entdeckungstouren zu den Gehegen: Das erwartet die Besucher am Samstagabend im Tierpark Klingenthal. In der Einrichtung auf der Richard-Wagner-Höhe wird zum zweiten Mal ein etwas anderes Fest im Herbst gefeiert. Viele bunte Lichter und das große Lagerfeuer auf dem Festplatz werden der Anlage einen besonderen Glanz verleihen. Was machen die Tiere, wenn es Winter wird? Dies kann bei den abendlichen Führungen herausgefunden werden. Eine Taschenlampe sollte nicht vergessen werden. Einlass ist 16.30 Uhr, die erste Führung beginnt 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Fest soll auch ein Dankeschön an alle treuen Besucher sein. Spenden sind möglich. Noch bis heute können im Tierpark gebastelte Herbsttürkränze abgegeben werden. Morgen zum Fest erfolgt die Prämierung. Im Foto links Tierparkleiter Tino Richter mit dem jungen Mesopotamischen Damhirsch Daris, der erst in diesem Jahr eingezogen ist. Im Foto rechts Grizzlybärin Nina. (gsi)