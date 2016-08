Traktordiebstahl: Polizei nimmt zwei MÃ¤nner in MÃ¼hlhausen fest

Traktordiebstahl: Polizei nimmt zwei Männer in Mühlhausen fest

erschienen am 20.08.2016



Bad Elster OT Mühlhausen. Bad Elster OT Mühlhausen. Zwei mutmaßliche Traktor-Diebe sind am Samstagfrüh auf der B 92 in Mühlhausen der Bundespolizei ins Netz gegangen. Laut den Beamten stellte sich bei der Kontrolle eines Geländewagens heraus, dass der mitgeführte Anhänger sowie der darauf geladene Traktor kurz zuvor entwendet worden waren.

Die beiden tatverdächtigen Rumänen im Alter von 32 und 22 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige bereits wegen Diebstahls gesucht wurde. (fp)