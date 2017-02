Treffpunkt Sonnenblumen-Haus: Adorf will nächsten Schritt gehen

Das Begegnungszentrum Schillerstraße 23 soll ab dem 1. April zu einem Mehrgenerationenhaus werden. Noch wird dafür aber ein Träger gesucht.

Von Ronny Hager

erschienen am 02.02.2017



Adorf. Es brummt, das aufwändig um- und ausgebaute Begegnungszentrum Schillerstraße 23 in Adorf: Seit Januar ist das Haus erstmals zu 100 Prozent ausgelastet - sowohl für die Wohnungen als auch für das ambulant Betreute Wohnen für psychisch Kranke gibt es inzwischen Wartelisten. Nun will die Wohnungsgesellschaft Adorf den nächsten Schritt gehen: Das Haus soll ab 1. April das nächste Mehrgenerationenhaus im oberen Vogtland werden. Dafür hat der städtische Vermieter bereits eine Förderzusage bis zum Jahr 2020 halten, die knapp drei Viertel der Kosten decken wird.

Am kommenden Montag soll der Stadtrat zustimmen, ob er sich mit jährlichen Eigenmitteln von 10.000 Euro am Projekt beteiligt. Die Zustimmung gilt nach einer einstimmigen Empfehlung im Hauptausschuss als sicher, zumal die Wohnungsgesellschaft bereits ist, jährlich einen Viertel des Eigenanteils zu bezahlen. Dennoch ist die Stadt zusätzlich in der Pflicht: Die Wohnungsgesellschaft kann nicht selbst Träger des Mehrgenerationenhauses sein, verweist Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) auf entsprechende Vorschriften. Deswegen will es zunächst die Stadt betreiben - und hofft auf einen Träger ab 1. Januar 2018. "Es gab schon Vorgespräche, aber noch keine Vororientierung oder Entscheidung", sagte Schmidt.

Für das Mehrgenerationenhaus gibt es laut Bürgermeister gleich mehrere triftige Gründe. So habe der bisherige Betrieb des Begegnungszentrums gezeigt, dass die Angebote für Ältere im Haus gut angenommen werden - zugleich aber der Bedarf besteht, auch etwas für alle Generationen anzubieten. "Ein Antragsschwerpunkt war die Flüchtlingsintegration", verweist Schmidt auf ein weiteres Standbein, das die Wohnungsgesellschaft ab 2015 mit viel Einsatz aufgebaut hat. Entwicklungsmöglichkeiten sieht die Stadtspitze viele im Begegnungszentrum: "Müttercafé, Bastelnachmittage, die Hausaufgabenbetreuung, Wohnberatungsstelle", zählt Schmidt auf. Dazu komme auch, dass die Ressourcen des Vereins Kulturwerk Adorf begrenzt seien, er nur einige Punkte abdecken konnte. Mehrgenerationenhaus bedeute aber mindestens 20 Stunden pro Woche Angebote. Schmidt: "Das Kulturwerk nimmt sich ganz zurück. Sie haben signalisiert: Wir schaffen es nicht mehr".

Das Mehrgenerationenhaus soll zugleich ein wichtiger Baustein für die Adorfer bei der Teilnahme am Projekt Demografiewerkstatt Kommune sein. Dabei kommt der Stadt zupass, dass das Büro der Seniorengemeinschaft Oberes Vogtland im Begegnungszentrum ab diesem Jahr auch die Anlaufstelle für die Nachbarschaftshilfe wird - und zwar für die gesamte Sozialregion, die das Gebiet der Altkreise Oelsnitz und Klingenthal umfasst. Das bedeutet: An dieser Stelle gibt es zum Beispiel Tipps, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt, damit Ältere länger in ihren vertrauten Wohnumfeld bleiben können. Darauf setzt Kati Stein, Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft, generell: Der barrierefreie Umbau des Hauses Schillerstraße 23 sei das beste Beispiel, das so ein Modell funktionieren kann, betont sie.