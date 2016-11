Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht

erschienen am 14.11.2016



Oelsnitz. Zwei Unbekannte haben am frühen Sonntagabend mit einer Behauptung versucht, sich Zugang zu einer Wohnung auf der Dr.-Friedrichs-Straße in Oelsnitz zu verschaffen. Laut Polizei sprachen die Männer gegen 18 Uhr eine Frau vor ihrem Grundstück an und erzählten ihr sie hätten den Auftrag, in ihrer Wohnung die Elektrogeräte zu prüfen. Die Angesprochene lehnte die angebliche Kontrolle ab, woraufhin die Männer in einem roten Auto davonfuhren.

Die Unbekannten waren etwa 25 bis 30 Jahre alt. Einer der Männer ist 1,80 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarz-weißen Turnschuhen. Er gab sich als Angestellter einer Firma aus. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03741/140 zu melden. (fp)