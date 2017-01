Uhrenportal kommt an den neuen Kreisel

Die Markneukirchener Stadträte haben festgelegt, wie das Umfeld der neuen Kreuzung Adorfer Straße aussehen wird. Das ging nicht ohne Debatte ab.

Von Ronny Hager

erschienen am 21.01.2017



Markneukirchen. Das Umfeld des neuen Kreisverkehrs in Markneukirchen wird ab Anfang Mai gestaltet - mit Infopunkt, Parkplätzen, mit viel Grün und dem Uhrenportal des abgerissenen Postamtes. Dafür hat sich der Markneukirchner Stadtrat am Donnerstagabend mehrheitlich entschieden. Zuvor war über die Notwendigkeit der Parkplätze an dieser Stelle erneut diskutiert worden - und über das Portal, welches beim Post-Abbruch vor einem Jahr aber extra geborgen worden war, um es hier wieder aufzustellen.

Die Kosten für den Besucherparkplatz samt Umfeld am Eingang zum Stadtzentrum werden mit etwa 140.000 Euro beziffert. Dem Hauptamt der Stadtverwaltung war es gelungen, für die Arbeiten Fördermittel aufzutreiben, die 85 Prozent der Kosten decken. Die Ideen zur Gestaltung am Kreisel hatte Landschaftsplanerin Sandra Momsen aus Jocketa entworfen. Vorgestellt wurden sie in öffentlicher Stadtratssitzung von Frank Silling von der Allgemeinen Bauverwaltung im Rathaus.

Und so soll das Areal aussehen, auf dem bis vor einem Jahr die Post stand: Als Besucherparkplatz sind hier 13 Stellflächen plus zwei Behindertenparkplätze vorhanden. Zentrales Element ist eine Informationstafel, die neu angeschafft wird und Gästen der Stadt die Orientierung im Markneukirchner Zentrum erleichtern soll- möglichst verbunden mit einer Tafel zur Markneukirchner Noten- und Geschichtsspur, die sich bedeutenden musikalischen und historischen Marksteinen der Stadt widmet. Die Zufahrt zum Parkplatz geschieht kurz nach der Kreisel-Ausfahrt von der Poststraße aus. Entstehen soll aber kein "nackiger" Parkplatz, sondern ein Gelände mit mehreren Bäumen, zur Kreuzung hin mit einer niedrigen Hecke, mit Rosenbeeten, Sitzgelegenheiten. Außer der Zufahrt gibt es zwei weitere Fußwege zur Adorfer und zur Breiten Straße, um unschöne "Trampelpfade" durch die Anlage zu vermeiden, erläuterte Silling.

Das Angebot des Eigentümers des Hauses Adorfer Straße 3 an die Stadt, die Fassade des Hintergebäudes in die Gestaltung einzubeziehen, eröffnet der Stadt weitere Möglichkeiten. "Schwer getan" habe sich Sandra Momsen, hier das Post-Uhrenportal einzufügen. "Sie rät davon ab", sagte Silling, würde sich aber damit anfreunden, wenn es ausdrücklicher Wunsch der Stadt wäre.

"Ich häng da dran", gab Bürgermeister Andreas Rubner (parteilos) zu, der sich früh für den Erhalt dieses Teils der Post ausgesprochen hatte. "Das Postportal muss nicht wirklich unbedingt sein", meinte indes Sigrid Schmidt (CDU), die die "gute, sachliche, nicht überladene" Gestaltung des Geländes lobte. Wo eine Infotafel steht, müssten auch Parkplätze hin. Matthias Männel (FDP) hatte erneut kundgetan, "so einen großen Parkplatz brauchen wir dort nicht" und kritisierte, es seien ja nicht viel weniger Stellflächen als zuerst - damals war von 19 die Rede gewesen.

Mehrere Räte rieten dazu, keinesfalls auf das Post-Portal zu verzichten. "Ich würde es auf keinen Fall zur Seite schieben. Es wurde viel unternommen, um es zu bergen. Man muss mal eine Linie fahren, nicht mal rein in die Kartoffeln, und dann wieder raus. Das Portal wäre der Blickfang, den wir brauchen", so André Worbs (Freie Wähler). Als Stadtrat und Planer sah es sein Fraktionskollege Matthias Kreul genauso. "Man sollte das Portal unterbringen. Wir können es nicht im Bauhof vergammeln lassen", betonte er. Erst hü, dann hott zu sagen, wäre für die Außendarstellung der Rates "nicht gut", meinte Stephan Gumprecht (Freie Wähler). Das Portal soll nun vor die gestaltete Fassade - eine Idee, die unter anderem Hermann Ratz (CDU) äußerte. Anregungen könnten sich die Markneukirchener ja in Adorf holen, wo es solch gestaltete Wände bereits gibt, empfahl Marcus Stowasser (CDU). Er sprach sich für dass Portal aus, damit "die Post nicht ganz in Vergessenheit gerät."