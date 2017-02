Umzug, Showtanz und originelle Kostüme

Die Faschingsvereine im oberen Vogtland ließen es am Wochenende noch einmal krachen. "Freie Presse" war gestern beim Umzug in Adorf und bei den Partys in Adorf, Bad Elster und Triebel dabei.

Von Christian Schubert und Eckhard Sommer

erschienen am 27.02.2017



Bad Elster/Adorf/Triebel. "EFC Juch-Hee" hieß es am Samstagabend in Bad Elster. Rund 150 Besucher kamen in das Kurhaus, um beim vielseitigen Faschingsprogramm des Elsteraner Fosnetclubs dabei zu sein. Kurze Sketche, Tanz und viel Musik dominierten den Abend, durch den Matthias Lenk als Moderator führte. Im Beisein von Bürgermeister Olaf Schlott, der als Musketier D'Artagnan verkleidet erschien, sorgten unter anderem Vereinspräsidentin Heike Geipel und Kathrin Schwanbeck als Rentnerinnen genauso für Lacher wie Isabell Sternitzky und Christian Geipel, die als Königliche Statuen auftraten und mit einem zweideutigen Sketch die Besucher zum Toben brachten. Die Purzelgarde mit den jüngsten Tänzerinnen und auch die Teeniegarde sorgten mit bekannten Liedern teilweise für richtiges Discofeeling. Auch eine beeindruckende Schwarzlichtshow war ein Hingucker des Abends. Nach dem offiziellen Programmteil verwandelte sich das Kurhaus zur königlichen Discofläche. Die Musikgruppe Casa aus Zeulenroda sorgte mit ihren Covorsongs für ausgelassene Stimmung. Wie Manuela Biehn vom Faschingsverein erklärt, feiert der Elsteraner Fosnetclub seine 19. Faschingssaison. Seit einigen Jahren wird im Kurhaus gefeiert. "Früher waren wir in der alten Turnhalle am Albertpark in der Nähe der Dekimed-Klinik. Mittlerweile sind wir seit 13 Jahren im Kurhaus, die Veranstaltungen werden hier gut angenommen." Auch der Kleintierzüchterverein kann sich freuen. in deren Gebäude, in dem auch der Jugendclub sein Domizil hat, gab es Heizungsproblem. Um das zu beheben wurde am 11. November beim Sturm auf's Rathaus Geld gesammelt - 200 Euro kamen damals zusammen. Wie Manuela Biehn informiert, hat der Faschingsverein jetzt noch einmal 200 Euro draufgelegt.

"Lobels - helau!" - beim Maskenball des Adorfer Carneval-Vereins (ACV) bebte am Samstag die Turnvater-Jahn-Halle und verwandelte sich in einen Narrentempel. Die Tanzgarden, die Tanzmariechen Amy Fischer und Anne Fürbringer, die durchs Dickicht stromernde Familie Waldmann und die Kapelle Nachtschicht sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Über allem thronte das Prinzenpaar Benno I. und Kerstin I., das nach einem Auftakttänzchen mit bestem Beispiel voranzüngelte und Kussfreiheit verkündete. Motto der Saison: "Im dichten Unterholz im Wald begegnet dem Lobel so manche Gestalt". Auf dem Parkett tanzten Elfen und Waldschrate Schulter an Schulter, amüsierten sich Häschen und Rehböcke, schlossen Rotkäppchen und Wolf zumindest für diesen Abend Frieden, trieben Hexen ihr Unwesen, rieben sich Bäume an Weidgenossen, drehten sich Zwerge um Pilze. Nach einer Polonaise durch den Saal wurden die originellsten Kostümierungen prämiert. Eine witzige Idee: ACV-Präsident Kay Burmeister rief zu den Klängen des aktuellen Partykrachers "Ich und mein Holz" Narren mit zum Motto passenden Namen wie unter anderem Fuchs, Baum, Vogel, Horst, Wild, Wolf, Adler auf die Bühne und beschenkte sie mit einem Kräutertrunk-Fläschchen. Am 11. März reist der ACV nach Chemnitz zur Sächsischen Gardetanz-Meisterschaft.

Ausgelassen feierten am Samstagabend auch die Triebeler ihren Fasching im Kulturhaus. "Flower Power - Hippie Yeah ! 2017" , so das Motto der Faschingsnarren. Bunt, wie in Flower-Power-Zeiten, war der Saal bis zum letzten Stuhl mit rund 200 Blumenkinder und anderen lustigen und einfallsreichen Gästen gefüllt. In rund zweieinhalb Stunden unterhielten die kleinen und großen Faschingsnarren des Triebeler Carnelvals Club ihre Gäste im Saal. Am Aschermittwoch ist für die Triebeler noch nicht alles vorbei, am 11. März wird es eine Faschingsnachlese geben. (mit hls)