Vogelgrippe-Fall an Landesgrenze - Triebel wird Beobachtungsgebiet

erschienen am 29.11.2016



Triebel/Hof. Wenige Kilometer hinter der sächsisch-bayerischen Landesgrenze ist ein Fall von Vogelgrippe festgestellt worden. Wie das Landratsamt informierte, wurde bei einer Reiherente der ansteckende Virus festgestellt. Ein Verdacht vom vergangenen Freitag habe sich am Dienstag amtlich bestätigt. Um den Fundort des Tieres wird damit ein Sperrgebiet mit einem Radius von drei Kilometern sowie ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern gezogen. Bei Letzterem ist damit auch das Vogtland betroffen - konkret Ortschaften im Bereich der Gemeinde Triebel. Es umfasst die Gemeinden Gassenreuth, Sachsgrün, Loddenreuth, Wiedersberg und Blosenberg. Im Osten beginnt das Gebiet am östlichen Ortseingang von Gassenreuth. Im Westen endet das Gebiet zirka einen Kilometer westlich von Blosenberg, so die Information aus dem Landratsamt.

Für Halter von Geflügel hat dies Konsequenzen: Jeder, der im genannten Gebiet Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, muss dies unverzüglich beim Veterinäramt anzeigen. Mitzuteilen sind Name und Anschrift des Halters sowie Art und Anzahl des Geflügels, Nutzungsart und Standort. Die Tiere dürfen einen geschlossenen Stall nicht verlassen.

Aber nicht nur Geflügel ist von der Vogelgrippe-Beobachtungszone betroffen. Wer einen Hund oder eine Katze hält, muss sich an Spielregeln halten. Es sei sicherzustellen, dass die Tiere nicht frei laufen, so das Landratsamt. (tb)