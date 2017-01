Vogtländer mit Heißhunger auf Leckeres

Garten statt Supermarkt: Menschen kommen auf den Geschmack, was Lebensmittel angeht. Warum sie dafür gern über den Tellerrand schauen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 16.01.2017



Unterwürschnitz. Was für viele nach böhmischen Dörfern klingt, lässt Kenner mit der Zunge schnalzen: Mayan Gold, Ajanhuiri, Rosa Nueva de Araca, Cjauhuiri, Violetta oder Adiquena - ach was, am besten war es, jede der zehn Sorten Kartoffeln zu kosten, die Steffen Janke aus Schönberg mitgebracht hatte. Mitgebracht zum ersten Kartoffelstammtisch im Ferienhof Wilfert in Unterwürschnitz, das sich dank des sehr frühen Knollen-Anbaus und vieler Erdäpfel-Enthusiasten mit Recht Kartoffeldorf nennen darf.

Kosten war Pflicht bei den tollen Knollen: Wie sonst hätte man feststellen und sich auf der Zunge zergehen lassen können, dass sie nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern auch, dass ihr Geschmacksspektrum von leicht nussig bis butter-schmelzig, ihre Konsistenz von fest bis mehlig reicht. So ganz anders, geradezu exotisch sind sie, diese alten und raren Sorten, die gedeihen in 3000 bis 4000 Meter Höhe in Südamerika oder auf Feldern von auf die Umwelt und auf Traditionen bedachten "Einzelkämpfern" hierzulande, als jene Handvoll Sorten in den Auslagen von Supermärkten.

Aus dem Allgäu und Oberfranken, aus dem Vogtland und Thüringen, sogar aus dem Harz waren die "Einzelkämpfer" gekommen, um sich auszutauschen über alte Sorten, Pflanzungsbedingungen, Standorte und klimatische Bedingungen: "Das ist das Anliegen unseres Treffens: näheres Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. Und natürlich gehört auch die Verkostung dazu", so Organisator Steffen Janke. Der Vogtländer ist seit der politischen Wende fast jährlich in Südamerika unterwegs, um neue Kartoffelsorten aufzuspüren und sich über sie bei den einheimischen Bauern zu informieren. Seine reichen Erfahrungen bringt er mit ins Vogtland.

Die am Freitag an den Tischen saßen, haben ein Faible dafür, darüber hinaus für traditionellen Ackerbau, Tierhaltung und Selbstversorgung. Silke und Matthias Schmidt aus Hartmannsgrün bei Treuen, wo sie mit neun Kindern auf einem 300 Jahre alten, geerbten Dreiseitenhof leben, gehören beispielsweise dazu. Silke Schmidt vertiefte sich in ein Gespräch mit Kathy Müller aus Nordhausen. Sie steht am Anfang der Bauernwirtschaft und war über jeden Ratschlag dankbar. Sei es, was alte Gemüsesorten wie Pastinaken, Mairübe-Lila-Mohrrüben, Getreide wie Rotkornweizen und Gelbmehlweizen oder die Haltung von Hühnern betrifft: "Alles wird man nicht schaffen, aber so weit wie möglich möchte ich mich selbst versorgen. Da weiß ich doch wenigstens, was ich esse." Ganz begeistert war Kathy Müller nach dem Kosten vom frischgepressten Leinöl, den Silke Schmidt mitgebracht hatte. Die wiederum - obwohl schon erfahren - lernte am Freitag auch noch etwas hinzu: Sie möchte mit ihrem Mann selbst auch Lein anbauen, was bisher an der geeigneten Erntemaschinen scheiterte, weil sich ein normaler Mähdrescher dafür nicht eignet. Der Tipp kam von Reinhard Beutel aus dem Allgäu: "Du kannst Lein zusammen mit Getreide anbauen und dann ernten. Beim Sieben durch ein engmaschiges Netz werden die kleinen Leinkörner aussortiert."

Sprach's und wandte sich wieder seinem Freund Peter Anwander, auch er aus dem Allgäu, und Bernd Wunderlich aus Oberbrambach zu. Der Obervogtländer berichtete den Beiden von seinen Erfahrungen mit der Sante-Kartoffel: "Sie hält sich lange, ist festkochend bis mehlig und ist eine späte Sorte. Für unsere Gegend ist sie sehr gut geeignet. Das trifft auch für Blauer Schwede und Mayan Twilight zu. Man muss es einfach nur ausprobieren."