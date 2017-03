Vogtländer starten mit Hackbrettern durch

Der Markneukirchener Zitherbau Wünsche setzt für neue Wege beim Zupfinstrument auf die eigene Tüftel-Erfahrung. Morgen gibt's einen Vorgeschmack.

Von Ronny Hager

erschienen am 03.03.2017



Markneukirchen. Vorwitzige Zeitgenossen haben es längst gewusst: Bei den Vogtländern hackt's. Aber im Ernst: Die Markneukirchener Firma Zitherbau Wünsche will verstärkt in die Fertigung von Hackbrettern einsteigen. Hackbretter, mit Schlägeln gespielte Saiteninstrumente, sind zwar für den Handwerksbetrieb der Brüder Steffen und Frank Meinel kein Neuland. Aber jetzt rücken sie verstärkt in den Fokus, einen eigenen Meisterkurs im November in Schöneck inklusive. Wie so ein Hackbrett klingt, können Vogtländer bereits morgen Abend hören. Zwei der Dozenten im Herbst, Jörg Lanzinger und Komalé Akakpo, treten in Markneukirchen auf. Akakpo, der afrikanische Wurzeln hat und tiefstes Bayrisch spricht, ist einer der wenigen professionellen Hackbrettspieler weltweit.

Für Steffen Meinel gibt es gleich mehrere Gründe, warum seine Firma nun ein Jahr Arbeit ins Thema Hackbrett gesteckt hat. Zum einen haben die Vogtländer den Markt genau beobachtet. Der ist, wie bei den Zithern, eine Nische. "Beim Hackbrett gab es einen großen Hersteller, der hat aufgehört. Und ein anderer hört auch noch auf", weiß der Firmenchef. Hackbretter fertigt der In-strumentenbau-Familienbetrieb bereits seit einem Dutzend Jahren in geringer Stückzahl, hat es nie groß beworben - dabei hatte Steffen Meinels jüngerer Bruder Frank schon während seines Studiums in der Musikstadt sich mit dem Hackbrett beschäftigt, akustische Messungen vorgenommen. Das jahrelange Liebäugeln mit dem Hackbrett, nun wird mehr daraus. "Es haben uns viele angesprochen. Wenn nicht jetzt, wann dann", so Steffen Meinels Devise. Ein entscheidender Punkt kam hinzu: Die Musiker-Gemeinde wird nicht mehr, und auch nicht jünger. Bei der Zither merken das die Vogtländer seit Jahren. Grund, sich breiter aufzustellen - zumal viele Zitherspieler auch Hackbrett spielen. "Aber das Hackbrett spielen deutlich mehr Kinder. Es tut nicht so weh an den Fingern", nennt der Meister den Unterschied: Die Zither wird gezupft, das Hackbrett geschlagen.

Eines ist aber wie bei der Zither: Von der Stange gibt's die bei der Firma Wünsche nicht. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Hackbrettbauer oft Tischler sind. "Die meisten Hackbretter sind aus Sperrholz gebaut", weiß Steffen Meinel. Nicht mit ihm: Er nutzt Fichte und Furnier, um das Grundproblem des Hackbretts anzugehen: Dass es auch hält. Bei einem Tenorhackbrett liegen die Zugkräfte bei zwei Tonnen. Da ist Tüftelei nötig, und hier sind die Meinels ganz in ihrem Element.

Wie beim Tenorhackbrett, eine Nummer größer als die "Norm", dafür aber mit viel mehr Tonumfang. "Klanglich lässt sich da was machen, aber es gibt natürlich auch Rückschläge", so Steffen Meinel. Was jetzt in der Werkstatt steht, ist das Ergebnis eines Netzwerks. Viele Einzelteile stammen von örtlichen Firmen, einst für andere Instrumente gebaut. Eine Fußsteuerung über Bowdenzüge wurde konstruiert. "Und wir haben eine Dämpfung gebaut, die es so noch nie gab", erklärt Meinel. Dazu braucht's ein Riesen-"Etui" für das Instrument, auch eine Neuanfertigung. Die Schlägel werden die Meinels auch selber bauen. "Alles an dem Instrument ist aus Markneukirchen. Ich denke, dass es sich lohnen wird. Inzwischen rufen schon die ersten Mitbewerber an und wollen Teile", weiß Steffen Meinel. Die nächste Stufe ist schon im Blick: Es wird auch ein E-Hackbrett geben - dann steckt im Saiteninstrument noch eine Art Mischpult.

Das Lanzinger Trio spielt "Volksmusik mit frischem Wind" morgen ab 20 Uhr in der Villa Merz, Adorfer Straße 38 in Markneukirchen. Karten kosten 9 Euro. Sie sind unter Ruf 037422 3161 oder 037422 2094 erhältlich sowie morgen an der Abendkasse.