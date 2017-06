Vogtland: 120 neue Jobs - Böllhoff baut Logistikzentrum

erschienen am 12.06.2017



Taltitz. Die Firma Wilhelm Böllhoff will im Gewerbegebiet "Neue Welt" in Taltitz noch dieses Jahr mit dem Bau eines Logistikzentrums beginnen. Entstehen soll nach Firmenangaben das modernste und größte Logistikzentrum des Unternehmens, das in 24 Ländern mit über 80 Niederlassungen tätig ist. In der ersten Ausbaustufe sollen zirka 120 Arbeitsplätze entstehen. Die Inbetriebnahme ist im ersten Quartal 2019 geplant.

Böllhoff ist Hersteller und Händler von Verbindungselementen und Verarbeitungssystemen wie Schrauben und Sonderteilen. Der Umsatz lag zuletzt bei 575 Millionen Euro. Ende 2017 sollen mehr als 3000 Menschen weltweit bei Böllhoff beschäftigt sein. (fp)