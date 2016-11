Vogtland-AfD: Ulrich Lupart ist Kandidat für die Bundestagswahl

erschienen am 13.11.2016



Markneukirchen. Die Vogtland-AfD schickt Ulrich Lupart zur Bundestagswahl im nächsten Jahr ins Rennen. Der 64-Jährige hat gestern beim Kreisparteitag in Markneukirchen mit 64 Prozent der Stimmen gegen zwei Mitbewerber gewonnen. Lupart ist erst seit Sommer Mitglied der AfD. Zuvor gehörte er mehr als 25 Jahre lang der DSU an.

AfD und DSU bilden im vogtländischen Kreistag eine gemeinsame Fraktion. Die AfD Vogtland hat 86 Mitglieder. (sasch)