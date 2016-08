Vogtland sogar unter Touristikern unbekannt

Tourismusverband setzt auf Zusammenarbeit mit Willy Scharnow-Stiftung

Von Thorald Meisel

erschienen am 29.08.2016



Schöneck/Bad Elster. Die Drachenhöhle in Syrau mit ihrer Lichtinstallation hat die Teilnehmer der Vogtland-Studienreise ebenso begeistert, wie der Besuch der Osterburg in Weida, wo eine ähnliche Installation gezeigt wird. Das sagte Andreas Kraus, Geschäftsführer des Tourismusverbandes (TVV) Vogtland, in einer ersten Auswertung der viertägigen Exkursion, die am Montag im Ifa-Ferienpark Schöneck ihren Abschluss fand.

Zum zweiten Mal hatte der TVV in Zusammenarbeit mit der Willy Scharnow-Stiftung für Touristik Inhaber, Geschäftsführer und Mitarbeiter von Reisebüros und Reiseveranstaltern eingeladen, um zu zeigen, was das Vogtland in Sachsen und Thüringen zu bieten hat. Auf dem Programm standen Besuche der Eltertal- und der Göltzschtalbrücke, der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz, aber auch der Vogtland-Arena in Klingenthal, im Waikiki-Freizeitbad in Zeulenroda oder im Bauernmuseum Nitschareuth bei Greiz. "Die Vielfalt der Angebote hat beeindruckt", so Kraus. Übernachtet wurde im König-Albert-Hotel in Bad Elster. Die Anreise aller Teilnehmer erfolgte mit der Bahn bis Plauen, die Abreise gestern ebenso mit der Bahn ab Schöneck.

Der Tenor sei, so Kraus, dass das Vogtland touristisch über ein großes Potenzial verfüge, aber wenig bekannt sei. Acht der zehn Vertreter aus der Tourismusbranche hatten nach eigenem Bekunden das Vogtland zuvor noch nicht gekannt. Bei der Exkursion im Vorjahr war die Region übrigens für alle Teilnehmer Neuland gewesen.

Das Vogtland bekannter zu machen, und damit letztlich mehr Gäste anzulocken, ist das Anliegen, das der Tourismusverband über die Zusammenarbeit mit der in Frankfurt am Main ansässigen Willy Scharnow-Stiftung erreichen woll. Die 1953 gegründete Stiftung für Touristik versteht sich als ein unabhängiges Organ der Tourismusbranche, das sich der Förderung des weltweiten interkulturellen Verständnisses und der Aus- und Weiterbildung touristischer Mitarbeiter widmet.

Seitens der Stiftung sieht man das Potenzial des Vogtlands vor allem in der Natur und im Wandern, im Kulturangebot und im Bereich Kur/Wellness. TVV-Geschäftsführer Andreas Kraus hofft, dass die Zusammenarbeit mit der Stiftung 2017 ihre Fortsetzung findet.