Vor Heirat im Schloss steht hohe Hürde

Wer sich im Fürstensaal in Oelsnitz-Voigtsberg trauen lassen will, muss sich vorher regelrecht nackig machen. Was hinter dieser Regel steckt.

Von Ronny Hager

erschienen am 22.03.2017



Oelsnitz. Die Hosen runterlassen müssen im übertragenen Sinne Hochzeitspaare, die eine standesamtliche Trauung im Fürstensaal von Schloss Voigtsberg in Oelsnitz wollen. Denn die Oelsnitzer Kultur GmbH verlangt von den Brautleuten, dass sie genau angeben, wer bei der Trauung dabei ist - nicht allein die Namensliste, auch die Anschrift der Gäste. Stimmt das, was Bürger gegenüber "Freie Presse" erzählen? "Ja, die Schilderung trifft für den Bereich der Hochzeiten und Trauungen auf Schloss Voigtsberg zu", erklärt Daniel Petri, der Chef des städtischen Kulturdienstleisters.

Grund: Im Fürstensaal kommen zwei Dinge zusammen. Beliebt ist der Ort für Trauungen - und die sind ein hoheitlicher Verwaltungsakt. Zudem betreibt aber die Oelsnitzer Kultur GmbH im Saal eine Videoüberwachung, um die wertvollen Kunstgegenstände ständig im Auge zu haben - wie das Tizian-Gemälde der Katharina von Österreich, eine gut gesicherte Gabe des Industriellen, Mäzens und Oelsnitzer Ehrenbürgers Edmund Meiser. Wie Trauung und Video-Aufzeichnung unter einen Hut zu bringen sind, hat die Kommunalaufsicht des Kreises vor zwei Jahren beschäftigt - das Amt in Plauen ist fachlich für die Standesbeamten zuständig. Ergebnis ist die Erklärung, die die Brautpaare und ihre Gäste abgeben müssen, sagt Daniel Petri - seit Mai 2015 wird das so gehandhabt, so der Geschäftsführer.

Wäre es nicht viel einfacher, die Videoüberwachung während der Trauungen auszuschalten? Genau das wurde lang und breit mit Rechtsaufsicht und Mannheimer Versicherung diskutiert, sagt Petri. "Aufgrund der versicherungsrechtlichen Bestimmungen wäre dies aber nicht möglich gewesen. Beziehungsweise hätte dann in den Trauungen eine durch die Museen Schloss Voigtsberg zu stellende Person anwesend sein müssen", sagt er. Das sei weder von den Kosten noch vom Verfahren her sinnvoll erschienen, erklärt Petri. Und was ist mit den vielen anderen Veranstaltungen im Fürstensaal - Konzerte, Lesungen, Dia-Shows, Vorträge, der Georgsmesse? Da gibt's das Problem nicht, da all dies im Gegensatz zu Trauungen keine hoheitlichen Aufgaben sind, so der Chef der Kultur GmbH. Dafür reichen Aufkleber an den Saaltüren, dass während der Veranstaltung eine Videoüberwachung läuft.

Die Vermutung, dass nun Gäste von Trauungen unter Generalverdacht gestellt werden, ist für Daniel Petri genauso abwegig wie Ängste, die geforderten Daten können in falsche Hände geraten. Die Erklärungen dienten nur der Information sowie der rechtlichen Absicherung. "Zugriff auf die Listen haben allein die Geschäftsführung der Oelsnitzer Kultur GmbH und der in der GmbH zuständige Mitarbeiter", versichert Petri. Aufbewahrt werden die Listen überhaupt so lange, wie es Sachsens Datenschutzbeauftragter anweist.

Der Stadtrat hat nach den Worten von Daniel Petri über die Listen zur Hochzeit nicht entschieden. Dies sei aufgrund der Vorgaben aus dem Datenschutzgesetz nicht vorgesehen gewesen, verweist der GmbH- Chef auf Abstimmungen zwischen dem Hauptamt im Oelsnitzer Rathaus und der Kommunalaufsicht. Geheiratet werden kann im Fürstensaal seit Ende der Sanierung 2008. Inzwischen heiraten hier viel mehr Paare als im Saal des Rathauses.