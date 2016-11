Was Klingenthal nächstes Jahr anpackt

Den Bürgerstammtisch nutzte Klingenthals Stadtoberhaupt Thomas Hennig, um Vorhaben für das kommende Jahr zu skizzieren. "Freie Presse" gibt einen Überblick.

Von Thorald Meisel

erschienen am 15.11.2016



Klingenthal. Zum 10. Mal hatte Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) zum Bürgerstammtisch ins Rathaus eingeladen. Rund 20 Bürger waren zur Jubiläumsveranstaltung gekommen, die Frauen waren dabei deutlich in der Mehrheit. Mehr als zweieinhalb Stunden ging es um große und kleine Anliegen.

Kommunaler Dienstleister: 2017 will die Stadt über die stadteigene Wohnungsgesellschaft eine Dienstleistungs GmbH gründen, die sich zunächst um den Grünschnitt kümmern und in Verbindung mit dem städtischen Bauhof perspektivisch auch den Winterdienst übernehmen soll. Die Mitarbeiter der GmbH sollen zudem Sanierungsarbeiten in städtischen Wohnungen übernehmen. Die Stadt will etwa 300 kommunale Wohnungen in ihrem Bestand halten, die für die Mieter attraktiv bleiben sollen.

Fußgängerüberweg: Die Arbeiten für den Fußgängerüberweg über die Auerbacher Straße (B 283) beim ehemaligen Filmschau-Kino will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch in diesem Jahr ausschreiben. Gebaut werden soll 2017. Geplant war der Überweg bereits für dieses Jahr. Gründe für die Verschiebung wurden nicht mitgeteilt.

Ehemalige Seydel-Fabrik: Sollte für die Abrisspläne um das verfallende Gebäude keine Lösung mit dem Denkmalschutz gefunden werden, würde die Stadt vom Kaufvertrag zurücktreten. Dann geht die Verantwortung über das Objekt wieder an den Vogtlandkreis über. Für 2017 steht in Sachsen für die Sanierung von Brachen nur noch ein Bruchteil der diesjährigen Fördergelder zur Verfügung.

Ausbau Kreuzung Königsplatz: Dazu läuft das Planfeststellungsverfahren durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Realisiert werden soll das Vorhaben wahrscheinlich 2018. Bis dahin bleibt auch das sogenannte "Scharfe Eck" stehen. Solange von dem verfallenden Gebäude keine Gefahr ausgeht, hat die Stadt keine Möglichkeit der Einflussnahme.

Sportplatz Dürrenbach: Die Kosten für eine Rekonstruktion der Sportanlage belaufen sich je nach Variante zwischen 600.000 und 1,3 Millionen Euro. Aktuell wurden solche Anlagen nur zu 30 Prozent gefördert. Die Stadt will das Vorhaben nach Abschluss der für 2017 geplanten Sanierung des Dürrenbach-Freibades angehen.

Städtischer Bauhof: Der Ausbau der ehemaligen Rössel-Fabrik im Ortsteil Zwota zum Stützpunkt des Bauhofs verzögert sich. Bei Arbeiten wurden Öl-Altlasten entdeckt. Die Stadt hat für 2017 einen Bodenaustausch beantragt.

Museum Dr. Giers-Haus: Nach dem Abriss des Hauses Schlossstraße 5, das als Erweiterung des Museums angedacht war, könnte an dieser Stelle ein gläserner Verbindungsbau entstehen. Dazu will die Stadt EU-Fördermöglichkeiten nutzen.

Politesse: Eine ehemalige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, die jetzt in einer Firma tätig ist, soll auf 450-Euro-Basis als Politesse im Stadtgebiet eingesetzt werden. Laut Bürgermeister Hennig handelt es sich dabei zunächst um eine Testphase.

Ehemaliges Eisstadion an der Schulstraße: Die maroden Gebäude werden abgerissen, die 2013 zur Outdoor-Sportstätte umgebaute Anlage bleibt erhalten.