Weihnachtszeit im XXL-Format

Mehr als 40 Veranstaltungen bietet das obere Vogtland am ersten Adventswochenende. "Freie Presse" bietet einen Überblick.

Von Ronny Hager

erschienen am 24.11.2016



Adorf: Adventeinsingen ist Samstag, 17 Uhr in der Michaeliskirche.

Bad Brambach: Der Weihnachtsmarkt ist Samstag, 9 bis 17 Uhr auf dem Markt. Am Nachmittag ist der Weihnachtsmann da. 16 Uhr treten Chöre und Orchester der Gemeinde in der Michaeliskirche auf.

Bad Elster: Morgen, 19.30 Uhr gibt es im König-Albert-Theater das Ballett "Der Nussknacker" (Restkarten Ruf 037437 53900). Samstag, 18 Uhr bläst der Posaunenchor Bad Elster in der Trinitatiskirche den Advent ein.

Bobenneukirchen: Am Feuerwehrgerätehaus beginnt am Samstag, 17.30 Uhr die 3. Bomneikernger Lichtlewanderung. Sonntag ist ab 14 Uhr Adventsmarkt am Gerätehaus mit Andacht, Blasmusik, Weihnachtsstück des Kinderhauses Regenbogen und Christian Gebhardt.

Breitenfeld: Am Samstag wird 17 Uhr die Ortspyramide zum Fest an der alten Schule angeschoben.

Eichigt: Adventseinblasen ist Samstag, 18 Uhr in der Katharinenkirche.

Erlbach: Am Samstag ist ab 15 Uhr der 4. Adventsmarkt des Pferdehofs Erlbach auf dem Reiterhof Sandner, Klingenthaler Straße 12 - mit Ponyreiten, Basteln, Weihnachtsmann.

Eubabrunn: Im Freilichtmuseum ist am Sonntag, 13 Uhr Advent mit Krippenspiel des Kinderheims Tannenmühle, Plätzchenbacken, kleinem Markt und Weihnachtsmusik mit Family Brass. Die Schau "Meine Puppe Hanna und ich. Spielzeug und seine früheren Besitzer" öffnet. Sie ist bis 26. Februar zu sehen.

Hammerbrücke: In der Emmauskirche findet am Samstag ab 17 Uhr eine Adventsmusik statt.

Jugelsburg: Etwa 80 Puppenstuben und Kaufmannsläden sind im Gasthof Jugelsburg Samstag und Sonntag jeweils 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Klingenthal: Morgen heißt es "Wir tragen das Licht ins Tal". An der Eisenbahnbrücke ist ab 17.45 Uhr Andacht, 18 Uhr wird das Licht angeschaltet und die Brücke zum Lichterbogen. Danach ist Lichtermarsch zur Pyramide, 18.15 Uhr kommt das Licht ins Tal. Gegen 18.40 Uhr wird die Pyramide angeschoben. Samstag öffnet 11 Uhr die Weihnachtsausstellung "Weihnachtsberge erzählen Geschichte(n)" im Musik- und Wintersportmuseum. Die Schau läuft bis zum 8. Januar. Am Sonntag ist ab 9.30 Uhr Adventsmusik mit dem Posaunenchor in der Rundkirche.

Markneukirchen: In der Musikhalle ist am Samstag ab 19.30 Uhr das Weihnachts- und Jahresabschlusskonzert des Stadtorchesters Klingenthal. Am Sonntag gibt es ab 14.30 Uhr im Foyer der Halle das Adventsprogramm "'s göiht aff Weihnachtn zou" mit den Klingenthaler Musikanten, Schülern der Musik- und Grundschule, der Neikirnger Trachtengruppe und Peter Leonhardt. Der Eintritt beträgt 5,50 Euro.

Mühlhausen: Pyramidenfest ist Sonntag, 16 Uhr an der Feuerwehr.

Oelsnitz: Auf Schloss Voigtsberg eröffnet morgen, 18 Uhr die Sonderschau "Das hatte ich auch! Spielzeug aus dem Westen!" Sie läuft bis 26. Februar. Am Samstag, 10 Uhr tritt Sänger Markus Hoffmann im Service-büro der Stadtwerke, Markt 6 auf. Adventsschau ist Samstag, 8 bis 17 Uhr und Sonntag, 8 bis 15 Uhr bei Gartenbau Tröltzsch, Görnitzer Weg 10. Samstag, 17 Uhr beginnt die Mettenschicht im Schloss mit dem a-capella-Trio Drei Viertel und dem Streichquartett des Vogtlandkonservatoriums. Samstag ab 17.45 Uhr ist Adventseinsingen auf den Stufen der Jakobikirche. Sonntag wird 13 bis 17 Uhr Vogtländische Backstubenweihnacht bei Wunderlichs Backstuben, Fabrikstraße 1 gefeiert. Olaf Berger singt, es gibt Tombola, Kinderbäckerei, der Weihnachtsmann kommt. Sonntag ist ab 15 Uhr Konzert "In der Weihnachtsbäckerei" der Stadtkapelle Oelsnitz in der Katharinenkirche, Eintritt ist frei.

Schöneck: Der Vogtlandchor Vocapella singt am Samstag ab 17 Uhr in der Georgskirche, Eintritt frei. Zwischen Kirche und Brauerei ist Sonntag ab 11 Uhr Weihnachtsmarkt "mit ne Klaan Hans Rupprich u emol e bissl anorsch". Es gibt Musik, Handwerkerstände, Kinderchor, Laternenumzug und Feuershow, Schmiede, Bierkeller, Kirche sind offen. Am Sonntag, 14 Uhr öffnet im Zigarren- und Heimatmuseum die Sonderschau "Ich steh an Deiner Krippen hier". Sie läuft mit viel Begleitprogramm bis zum 2. Februar.

Sohl: Am Samstag ist ab 14 Uhr Pyramidenfest im Ortskern. Gegen 15 Uhr ist der Weihnachtsmann da.

Taltitz: Pyramidenfest ist Samstag und Sonntag ab 14 Uhr. Die Pyramide wird Samstag, 14 Uhr angeschoben. An beiden Tagen ist 14.30 und 16 Uhr Märchenstunde im Eckturm, jeweils 15.30 Uhr ist der Weihnachtsmann da. Adventmusik mit dem Gemischten Gesangsverein Planschwitz/Magwitz gibt es am Samstag ab 17 Uhr in der Kirche.

Tannenbergsthal: Weihnachtsmarkt ist Sonntag ab 14 Uhr im und am Herrenhaus. Die Thierbergstrolche spielen 14 Uhr im Saal, ab 15 Uhr treten Klingenthals Mundharmonikaspatzen auf. In der Heimatstube wird geklöppelt, 14.30 Uhr ist der Weihnachtsmann da. 16 Uhr wird die Pyramide angeschoben.

Tirpersdorf: Am Sonntag öffnet 14.30 Uhr die Weihnachtsausstellung "Vogtländische Schnitzkunst" (geöffnet an den Adventssonntagen, 14 bis 17 Uhr). Ab 15.30 Uhr ist Pyramidenfest mit den Kindern der Grundschule Werda, Mercedes Paulus und Tochter Lisa-Mari. Christkind und Weihnachtsmann sind da.

Wohlhausen: Jacob's Weihnachtsbaum-Erlebniswelt ist täglich 8 bis 18 Uhr offen. Am Samstag öffnet die Weihnachtsbaum-Schau. Sonntagnachmittag ist 2. Regionaler Vereinssonntag, 15 Uhr öffnet der Wunschbriefkasten, die Schneekönigin erzählt Weihnachtsgeschichten.

Zwota: Weihnachtsmarkt ist Sonntag ab 14 Uhr. Zugleich öffnet das Harmonikamuseum. 15 Uhr treten die Zwoticher Waldwichtel auf, danach sind Weihnachtsmann und Engel da. 16 Uhr singt Silke Fischer Weihnachtslieder, 17 Uhr spielt die Lindenkapelle Klingenthal.