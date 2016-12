Weltcup-Anlage wird wieder zu Wald

An der einstigen Aschbergschanze in Klingenthal ist auch der Kampfrichterturm abgerissen. Die Natur holt ihren Platz zurück.

Von Thorald Meisel

28.12.2016



Klingenthal. Mit dem Kampfrichterturm ist nun auch das letzte Bauwerk der ehemaligen Aschbergschanze in Klingenthal gefallen. Der Abriss durch Bagger erfolgte im Auftrag vom Sachsenforst, dem jetzigen Eigentümer des Areals. "Bei der Gelegenheit wurden auch die letzten Toilettenhäuschen und die einstige Trafostation rückgebaut", informierte dazu Udo Lüttschwager vom zuständigen Forstrevier Adorf. So stabil, wie man auf den ersten Blick noch glauben mochte, habe sich der Turm im Zuge eines Gutachtens längst nicht mehr dargestellt. Auf eine Sprengung konnte man deshalb verzichten.

Weitere Sanierungsarbeiten sind vorerst nicht geplant. Die Natur hat bereits gut 80 Prozent der Fläche zurückerobert. Im Sommer 2005 hatten ABM-Kräfte und Ein-Euro-Jobber mit dem Abbau der Zuschauertraversen und Treppen begonnen. Völlig rekultiviert ist das Gelände noch nicht. Nach den Worten Lüttschwagers steht es vorerst zur Ver- fügung, wenn Kompensationsflächen für Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben gebraucht werden.

Die Aschbergschanze war 1959 vor rund 70.000 Zuschauern eingeweiht worden, letzter großer Wettkampf war 1989 die DDR-Meisterschaft mit 17.000 Fans. Dazwischen lagen als Höhepunkte 1986 der erste Skisprung-Weltcup in der DDR mit 32.000 Zuschauern sowie die Meisterschaft 1960 und der deutsch-deutsche Olympiaausscheid 1964 mit jeweils 30.000 Besuchern.

Nach der Sprengung des Anlaufturms im Sommer 1990 verfolgte ein 1992 gegründeter Förderverein Pläne zum Wiederaufbau. Über eine Baustein-Aktion, den Verkauf von Bierkrügen und Schanzen-Uhren sowie durch zahlreiche Spenden aus der gesamten Region kamen innerhalb kurzer Zeit rund 90.000 Mark zusammen. Für insgesamt 53.000 Mark kaufte der Förderverein daraufhin das Gelände der "Asch" sowie angrenzende Areale.

Zu dieser Zeit war die Entscheidung für den Standort der heutigen Vogtland-Arena am Hang des Schwarzberges im Stadtteil Brunndöbra noch nicht gefallen. Man ging weiter davon aus, für einen Neubau der Schanze den alten Standort im Steinbachtal nutzen zu können.

Mit weiteren 15.000 Mark und umfangreichen Eigenleistungen wurde vom Förderverein in den Jahren 1998/99 der Bau der beiden Nachwuchsschanzen auf dem Gelände der "Asch" unterstützt. Der mit Fördermitteln unterstützte Bau kostete rund 290.000 Mark. Der Förderverein löste sich 2008 auf, zwei Jahre nach Einweihung der Vogtland-Arena. Das verbliebene Barvermögen von rund 18.000 Euro wurde auf ein Konto bei der Stadt Klingenthal überwiesen, mit dem Ziel, für die Förderung des Nachwuchssports eingesetzt zu werden.

Das mehr als 43.000 Quadratmeter große Grundstück wurde, da sich kein Käufer fand, zunächst als herrenlos im Grundbuch eingetragen. Der VSC Klingenthal konnte die Nachwuchsschanzen weiter nutzen. Inzwischen ist, wie gesagt, der Sachsenforst der Eigentümer.

Nunmehr nehmen die Pläne, alle Nachwuchsschanzen auf dem Gelände der Vogtlandschanze in Mühlleithen zu konzentrieren, immer mehr Gestalt an. "Es gab dazu Vorgespräche mit dem VSC. Grundsatzfragen müssen noch geklärt werden", bestätigte Udo Lüttschwager. Sachsenforst befürwortet das Vorhaben des VSC, auch wenn dazu Wald eingeschlagen werden muss. VSC- Geschäftsführer Alexander Ziron geht davon aus, dass die Nachwuchsschanzen bereits Ende 2018 eingeweiht werden können.