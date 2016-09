Weltmusikgarten Markneukirchen: Trommeln fÃ¼rs Saisonfinale

Weltmusikgarten Markneukirchen: Trommeln fürs Saisonfinale

erschienen am 28.09.2016



Klangkörper und Instrumente im Weltmusikgarten des Musikinstrumentenmuseums Markneukirchen können noch bis Ende Oktober ausprobiert werden. Auch am kommenden Feiertags-Montag, den 3. Oktober, kann der Klanggarten besucht werden. Da an diesem Tag das Gerber-Hans-Haus komplett geschlossen ist, gibt es vergünstigte Eintrittspreise für das Instrumentenmuseum. Erwachsene zahlen 4 Euro, Ermäßigte 2 Euro. In den Preisen ist der Besuch des Weltmusikgartens enthalten. Lucy Grünert aus Oelsnitz trommelt für einen Besuch. Sie absolviert in der Markneukirchener Einrichtung zurzeit ihren Bundesfreiwilligendienst. Zum Saisonfinale hat sie die Instrumente, wie eine Indianer-Trommel, hervorgeholt. Ende Oktober werden die Instrumente verpackt und Winterfest gemacht. (cbert)