Wetterbeobachter schlÃ¤gt Alarm: B 92 immer Ã¶fter unter Wasser

Wetterbeobachter schlägt Alarm: B 92 immer öfter unter Wasser

Die Starkniederschläge im Sommer nehmen zu, sagt der Oelsnitzer Jürgen Schlick. Er schlägt Warntafeln für Fahrer vor. Was sagen Verkehrsbehörden?

Von Ronny Hager

erschienen am 07.09.2016



Oelsnitz. Zu den Menschen mit eingebautem Lautsprecher zählt der Oelsnitzer Jürgen Schlick nicht - daher wird beim langjährigen Arzt genau hingehört, wenn er etwas sagt - wie jetzt bei der "Freie Presse"-Aktion "Wie lebt es sich in Oelsnitz?" Sorgen machen ihm die relativ häufigen Überflutungen einzelner Straßenabschnitte in Oelsnitz. Betroffen sind die B 92 als Umgehungsstraße im Bereich Jahnteich, die Straße Am Jahnteich, Teile von Heppeplatz und Grabenstraße. Betroffen sind auch Anlieger der Häuser. "Die Starkniederschläge sind wesentlich mehr als in den Vorjahren", sagt der 76-Jährige. Oft seien die Straßen kurzzeitig, etwa für eine halbe Stunde dicht.

Den Beleg für seine Argumente hat Schlick sowohl als Anlieger als auch als langjähriger Wetterbeobachter (seit 1953 Temperaturen, seit mehr als 30 Jahren Niederschläge) auf der Hand: Zwischen Ende Mai und Anfang August gab es sechs Mal Starkniederschläge. Merkmal in allen Fällen: Es schüttet örtlich und zeitlich sehr begrenzt. Schlick: "Es können 100 Liter in 24 Stunden sein und es passiert gar nichts, es reichen aber sechs Liter in 20 Minuten."

Was also tun? "Entsprechende Hinweise beziehungsweise Warntafeln für Kraftfahrer müssten hier angebracht werden", schlägt der Oelsnitzer vor. Er erinnert aber als Skeptiker des Verlaufs der Umgehungsstraße auch daran, dass die Trasse an der tiefsten Stelle liegt. "Gleich beim ersten Unwetter war die B 92 zwei Stunden gesperrt." Eingriffe in Gewässer oder Kanäle in dem Bereich, um dem Wasserproblem zu begegnen, bringen für Schlick nichts, ebenso Untersuchungen am Heppeplatz. "Baulicherseits kann man da nichts ändern. Die Ursache sind die Starkniederschläge", betont er.

Sind die Überflutungen der Oelsnitzer Straßen bei den Behörden ein Thema? Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie der Vogtlandkreis erklären, nicht zuständig zu sein - und verweisen auf die Stadt Oelsnitz, die Untere Verkehrsbehörde ist. Hier sitzt Schlick als Stadtrat an prominenter Stelle, hat wiederholt auf das Problem hingewiesen, zuletzt im Juni. Dass da was dran ist, weiß auch Hauptamtsleiter Kai Peter - vor vier Wochen stand er mit dem Auto am Abend plötzlich vor einem See auf der B 92. Peter verweist auf ein Gutachten, das die Stadt vor gut einem Dreivierteljahr bei einem Ingenieurbüro in Auftrag gab, um die Ursache der Überflutungen herausfinden zu lassen. Ob und welche Ergebnisse vorliegen, konnte gestern nicht geklärt werden. Bisher war diese Untersuchung laut Peter nur nichtöffentlich Thema.