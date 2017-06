Wie ein Unternehmen besonders sexy werden will

Im Wettstreit um die besten Köpfe lassen sich immer mehr Firmen etwas einfallen. GK Software bietet besonders viel auf - und erfindet sich zudem ein Stück weit neu.

Von Tino Beyer

erschienen am 09.06.2017



Schöneck. Massagen sind besonders begehrt. "Die sind fast immer ausgebucht", sagt Elisabeth Blüml. "Auch Sport-Events sind gefragt." Am Schwarzen Brett hängt ein Angebot fürs Beachvolleyballspielen. "Und neulich waren wir auch Segeln", erzählt die Frau, die bei GK Software in Schöneck im Personalmarketing arbeitet und dabei für das Programm "Active Balance" mitverantwortlich ist. Dahinter steckt ein Paket von rund 60 Angeboten und Ideen, die den Mitarbeitern der Software-Schmiede das Arbeitsleben versüßen - sei es direkt am Arbeitsplatz oder als Service darüber hinaus. So gab es beispielsweise auch das Angebot zum Winterreifenwechsel. Allerdings griffen nur eine Handvoll Mitarbeiter darauf zurück, sagt Elisabeth Blüml. "Aber wir probieren vieles aus."

Seit eineinhalb Jahren packt GK Software das Thema Wohlfühlen aktiv und strategisch an. Und der nächste Schritt steht an. Nach den Angeboten gibt es in Kürze auch das passende Umfeld. In wenigen Tagen bezieht GK in der Firmenzentrale einen Erweiterungsbau mit Räumen fürs Erholen, Sport und Freizeit. Ähnliches bieten eigentlich nur Großunternehmen ihren Mitarbeitern. "Ich denke deshalb, dass wir in Sachsen damit ganz weit vorn sind", sagt Pressesprecher Christfried Nicolaus. Vorstandschef Rainer Gläß folgt damit einer vor allem in der Internetbranche verbreiteten Philosophie, dass Mitarbeiter nicht nur von 9 bis 17 Uhr ihren Job machen. "Arbeit und Leben fließen ineinander über", sagt er.

Neben den Wohlfühlangeboten für Mitarbeiter hat GK Software in den vergangenen Monaten einen weiteren Wandel vollzogen. Das einst eher verschlossene Unternehmen (Rainer Gläß: "Wir waren beschäftigt") legt eine neue Offenheit an den Tag. Technikbegeisterte soll eine Tüftlerwerkstatt im Keller der Firma - genannt Hack-Space - ansprechen. Es wurde ein Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz angeboten oder ein Schülerwettbewerb veranstaltet, bei dem - wie vorgestern - Gymnasiasten das Unternehmen kennenlernten.

"Wir haben einen Paradigmenwechsel vollzogen", sagt Vorstandschef Rainer Gläß, der als überzeugter Vogtländer seine Firmenzentrale fernab der großen Zentren in die Zukunft führen will. Gläß wäre nicht Gläß, wenn er dabei nicht richtig klotzt statt nur kleckert. Mit dem GK Campus steht das nächste Großvorhaben in den Startlöchern. Auf dem Gelände des ehemaligen Betonwerks um die Ecke wird seit Monaten gearbeitet. Eigentlich sollte das Gebäude mit Schulungsräumen, Betriebskindergarten und Restaurant bereits dieses Jahr fertig werden. Ob's wird? "Es könnte schon schneller gehen", sagt Gläß. Aber zu sehen sein soll der Bau in diesem Jahr auf jeden Fall noch.

GK Software ist das einzige börsennotierte Unternehmen Sachsens. Es beschäftigt an zwölf Standorten rund 840 Mitarbeiter. Im Vorjahr wurde ein Rekordumsatz von mehr als 77 Millionen Euro erzielt. Kerngeschäft sind Software-Lösungen für den Einzelhandel.