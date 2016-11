Wie sich ein Dorf für seine Pyramide dreht

32 Jahre hatte die Ortspyramide von Taltitz auf dem Buckel - und sie bedurfte dringend einer Kur. Die hat sie jetzt auch bekommen - und einem ganzen Dorf lange vor dem Fest weihnachtliche Gefühle beschert.

Von Christian Schubert

erschienen am 19.11.2016



Taltitz. Regen, Wind und Kälte haben sie leicht weggesteckt. Denn die Taltitzer waren heiß auf ihre alte neue Pyramide. Nach einigen Erneuerungen an dem Schmuckstück wurde sie am Buß- und Bettag für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit aufgestellt. Mehrere Stunden packten die Helfer an.

Damit die Pyramide sich auch in Zukunft drehen kann, musste an ihr allerhand gemacht werden. Dazu haben die Taltitzer in letzter Zeit gesägt, geölt und geschliffen was das Zeug hält. "Beim Schleifen haben wir gemerkt, dass das Holz nach all den Jahren verwittert war. Um die Zukunft der Pyramide zu sichern, mussten die alten Bretter runter und neue angebracht werden", erklärt Ulrich Apitz, ehemaliger Ortsvorsteher. Die Holzbalken sind erhalten geblieben. Somit erstrahlt die Pyramide dieses Jahr in einem Naturfarbton, an den sich einige Bürger noch erinnern könnten. Denn: "So ähnlich hat sie auch vor 32 Jahren ausgesehen" sagt Ulrich Apitz.

Die Pyramide liegt den Taltitzern am Herzen. Immer wieder finden sich Bürger, die sich dem Erhalt der 28 Figuren, Flügel und Drehteller verschreiben. "Wir wollen, dass die Tradition erhalten bleibt, und wir auch in Zukunft die Pyramide aufstellen können. Auch jüngere Leute sind daran interessiert", sagt Apitz. Einer von den fleißigen Helfern am Mittwoch war Daniel Fügemann. Er zieht demnächst aus dem Ortsteil Dobeneck direkt in den Taltitzer Ortskern. Er sagt: "Ich habe mir hier in Taltitz ein Haus gekauft und es umgebaut. Dabei wurde ich von der Nachbarschaft unterstützt. Deshalb möchte ich etwas zurückgeben und mich auch am Dorfleben beteiligen."

Die Pyramide wird heute in einer Woche zum Taltitzer Pyramidenfest zum 33. Mal angeschoben. Das 4,38 Meter hohe Bauwerk wurde im Jahr 1984 durch eine Initiative des damaligen Bürgermeisters Gunter Strobel gebaut, informiert Werner Friedel von den Taltitzer Heimatfreunden. Da drehte sich die Ortspyramide zum ersten Mal am Rande des Taltitzer Festplatzes neben der Dorfkirche. "Es war die damals erste Großpyramide des damaligen Kreises Oelsnitz", erinnert sich Werner Friedel.

Das Pyramidenfest findet am ersten Adventswochenende in Taltitz statt. Der Zeitplan: Samstag 14 Uhr Pyramidenandrehen mit Oberbürgermeister Mario Horn. 17 Uhr Kirchenkonzert mit dem Gesangsverein Magwitz/Planschwitz. Samstag und Sonntag 14.30 Uhr und 16.30 Uhr Märchenstunde im Eckturm und jeweils 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann.