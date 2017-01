Wintervögel im Vogtland: Die Amsel ist der Star

Der Drosselvogel wurde bei der großen Zählaktion deutlich öfter gesichtet als im Vorjahr. Warum es aber dabei große Unterschiede von Ort zu Ort gibt.

Von ronny Hager

erschienen am 26.01.2017



Oelsnitz/Klingenthal. Im Winter haben es die Vogtländer beileibe nicht allein mit Skifahren - auch das Thema Wintervögel schlägt voll ein: Das zeigt die große Zahl der Rückmeldungen auf den Aufruf an die Leser, Bilder ihres Vogelhäuschens zu schicken und darüber zu erzählen. Eine Super-Idee, findet Siegfried Gonschorek, Vogelkundler und langjähriger Kreisnaturschutzbeauftragter im Altkreis Oelsnitz. Zudem: Der Aufruf des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), in der "Stunde der Wintervögel" die Piepmätze am Futterhaus, im Park oder auf dem Balkon zu zählen, hat im Vogtland am ersten Januar-Wochenende viel mehr Leute vom Sofa geholt als in den Vorjahren: 401 Teilnehmer im Kreis wurden gezählt - ein Plus von 71 Prozent gegenüber der Zählaktion im Januar 2016.

Der Überflieger des Jahres ist dabei vogtlandweit gesehen die Amsel. Beim Drosselvogel weist der Pfeil mit plus 63 Prozent zum Vorjahr steil nach oben, zudem wurden im Schnitt fünf Tiere in fast jedem Garten gezählt. Aber es gibt große regionale Unterschiede: Den Spitzenplatz der Amsel untermauerte zum Beispiel die Vogel-Wanderung, zu der der Nabu mit Naturschützer Udo Schröder durch den Baumpark auf dem Friedhof II in Plauen einlud. Ganz anders ist es dagegen in Bad Brambach bei Siegfried Gonschorek. "Die Zahl der Amseln ist hier außerordentlich zurückgegangen. Und das Wort ,außerordentlich' sage ich nicht so leicht. Ich habe zwei, drei Fütterungen, da kamen immer vier, fünf Amseln. Dieses Jahr kamen lange gar keine, jetzt waren mal zwei da. Man darf das nicht pauschal sagen", warnte der erfahrene Naturschützer davor, das Vogtland ob der gezählten Tiere jetzt gleich zur großen Amsel-Hochburg auszurufen.

Insgesamt gilt: Die Kohlmeise hat zum wiederholten Mal vogtlandweit den Schnabel vorn: 1383 beobachtete Tiere und Vorkommen in fast jedem Garten bedeuteten den Spitzenrang - auch wenn der Trend mit minus 15 Prozent gegenüber 2016 eher nach unten zeigt. Deutlich Federn gelassen haben auch viele weitere Meisenarten, dazu Elster, Gimpel und Erlenzeisig - letzterer war noch ein Jahr zuvor der Star gewesen. Der Grund damals: Die Altfinken zogen in Skandinavien besonders viele Junge auf, für die dann das Futterangebot im Winter nicht reichte - deshalb wichen die Tiere nach Süden aus. Viel mehr als 2016 wurden Eichelhäher, Goldammer und Bergfink im Kreis gesichtet. Aber auch hier gilt: Nicht überall. Früher konnten Vogelbeobachtungen auf einzelne Orte heruntergebrochen werden, nun nur noch auf Kreisebene, bedauert Gonschorek.

Beim Nabu-Mitglied in Bad Brambach gingen indes nicht nur Meldungen ein wie 14 Türkentauben in Bad Elster oder gar kein Vogel in Tiefenbrunn in Sicht: Viele Vogtländer machen sich Sorgen, weil sie diesen Winter keinen Ansturm an Futterstellen sahen. Ein Thema, über das auch im Nabu nur spekuliert werden kann: Schlechtes Brutergebnis im Sommer, ein langer milder Winter, der eine günstige Futtergrundlage bot. Ausgeschlossen werden kann eins: Dass die Vogtländer kein Herz für Vögel haben. Die Menschen zwischen Neumark und Schönberg füttern im Winter eifrig, weiß Gonschorek aus vielen Gesprächen. Mit Erfolg, sagt der Naturschützer und verweist auf einen Anruf aus Oelsnitz: Da futtern die Piepmätze einem Vogelfreund ausgelegte Nahrung so schnell weg, dass dieser kaum mit Nachschub hinterherkommt.