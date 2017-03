"Wir haben jetzt 'ne tolle Schule"

Am Samstag wurde die neue Oelsnitzer Grundschule Am Karl-Marx-Platz gefeiert. Ein Vertreter der Bildungsagentur schielte schon auf ein weiteres nötiges Vorhaben.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 13.03.2017



Oelsnitz. Anderthalb Jahre hat es vom ersten Spatenstich bis zur Übergabe der neuen Grundschule und dem ersten Unterrichtstag am 27. Februar gedauert. In knapp zwei Minuten ließen Schüler am Samstag diesen Zeitraum in einem kleinen Programm Revue passieren. Sie sangen von den fleißigen Maurern, Fliesenlegern und Elektrikern und freuten sich: "Schön ist es, auf der Welt zu sein".

Vorbei die Zeit des Umzuges in die einen Steinwurf entfernte Oberschule, wo der Unterricht übergangsweise stattfinden konnte. Das brachte für Schüler, Eltern und Lehrer so manche Umständlichkeit mit sich, kostete Nerven. Geduld, Verständnis und Vorfreude haben sich aber für alle gelohnt, denn die Grundschule Am Karl-Marx-Platz ist kaum wiederzuerkennen: helle Klassenräume, mehr Platz, neue Sanitäreinrichtungen und Elektrik, Brandschutz, Aufzug, Computerkabinett, Anbau mit einem Mehrzweckraum unter anderem für Ganztagsangebote, ein einladender Eingangsbereich - in solch einer freundlichen Umgebung macht das Lernen und Unterrichten noch mehr Spaß. Was sangen die Schüler auch in ihrem Programm? "Wir haben jetzt 'ne tolle Schule" - dem ist nichts hinzuzufügen.