Wo die neue Bau-Chefin anpacken will

Kindergärten, Grundschule, Hoher Steg - die neue Oelsnitzer Amtsleiterin Kerstin Zollfrank hat viel auf dem Tisch. Warum sie deshalb nicht nervös wird.

Von Ronny Hager

erschienen am 13.01.2017



Oelsnitz. Wenn sie gewollt hätte, hätte Kerstin Zollfrank schon 2001 Oelsnitzer Stadtbaumeisterin werden können - und nicht erst 15 Jahre später, wie vor Kurzem geschehen. Doch die heute 52-Jährige lehnte damals ab. Sie war froh, dass sich mit Karin Schuberth vom Sanierungsträger WGS eine Kollegin fand, mit der die Stadt sehr gut gefahren sei. "Das Amt ist sehr zeitaufwendig, es braucht viel Kraft und Nervenstärke. Mit zwei kleinen Kindern geht das nicht. Es sollte nichts auf der Strecke bleiben", sagt die neue Amtsleiterin. Bereits seit 21 Jahren arbeitet Kerstin Zollfrank in der Stadtverwaltung, vertrat bereits Schuberths Vorgängerin Regine Heiser längere Zeit. Nun ist sie Chefin. "Gestrebt habe ich nicht danach, dass muss wachsen", sagt Kerstin Zollfrank. Mit dem Ruhestand Karin Schu-berths habe sie sich dann gesagt, "warum nicht?" - zumal sie in vielen Projekten als bisherige Chefin der Stadtplanung ohnehin drin steckt.

Mag auch ihr Dienstzimmer nach dem Urlaub am Mittwoch noch nicht "vollgestellt" sein - Arbeit hat Kerstin Zollfrank genug. Stichwort Kindergärten und Schulen: "Das Sperkennest läuft weiter. Die Grundschule Am Karl-Marx-Platz ist fertig, in den Ferien im Februar läuft der Umzug. Und beim Blick in die Zukunft kommt die Kita am Stadion." Und was ist mit der Fußgängerbrücke Hoher Steg? "Die ist nicht vom Tisch, auch wenn der Fördermittelbescheid dazu noch fehlt. Es gibt Gespräche dazu", sagt die Stadtbaumeisterin. Es gehe nicht ohne Steg, betont sie: Gerade für Kinder auf dem Weg zur Schule wären die weiteren Strecken über die Brücke der Umgehungsstraße oder direkt an der Bahnlinie über das Stadtbad Elstergarten keine gute Variante, so Zollfrank.

Die vier genannten Projekte sind freilich alles, was die Stadt finanziell an großen Dingen stemmen kann. So bleibt zum Beispiel die Halbmond-Brache auf Jahre hinaus stehen. Beide möglichen Fördertöpfe, entweder mit Investor für die Nachnutzung oder Begrünung der Brache, setzen Eigenmittel der Stadt voraus - die sie nicht hat. Das neue Stadtumbaugebiet konzentriert sich auf das Neubau-Areal, wo die Oelsnitzer Wohnungsgesellschaft Abrisse plant. Viel Augenmerk wird die neue Chefin auf die Innenstadt legen. "Da gibt es einige Hausaufgaben zu machen", sagt Zollfrank. So hat es nach ihren Worten Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) zur Chefsache gemacht, mit Hauseigentümern zu reden, wie die Verschönerung der Häuser möglich sei. Das Anhängen von Blumenampeln an Leuchten wird nicht nur an den Altstadt-Kandelabern, sondern auch an normalen Lampen ringsum nichts. "Das gibt die Statik nicht her." Nun soll in einem Straßenzug begonnen werden, Blumenschmuck direkt am Lampenpfosten anzubringen.

Eine klare Meinung hat Kerstin Zollfrank zur Idee, an manchen Tagen den Markt für das Parken zu öffnen. "Das Parken ist in Oelsnitz nicht das Problem. Parkplätze gibt es genug", sagt sie und erinnert daran, wie aufwendig in Vorbereitung und Umsetzung die Neugestaltung des Marktplatzes war - mit Beteiligung der Bürger, mit Pflaster, mit historischem Bezug. "Wir haben so viel Geld ausgegeben, da wäre es ein Frevel, es nun zuparken zu lassen."

Im neuen Amt hält es Kerstin Zollfrank wie bisher - sie setzt auf den direkten Weg, wird sauer, wenn jemand nicht mit offenen Karten spielt. "Information ist das A und O", lautet ihre Devise. So lasse sich ein fairer Umgang mit Bürgern, Verwaltung und Räten hinkriegen.