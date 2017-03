Zehnjährige beim Meisterkurs: Coole Cosima verblüfft alle

Noch bis morgen findet in Markneukirchen ein Kurs für Fagott und Kontrafagott statt. Die jüngste Teilnehmerin sorgt für Staunen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 10.03.2017



Markneukirchen. Ob sie ein Wunderkind genannt werden kann - darüber muss Cosima Heilmaier kichern. Aber bemerkenswert ist jedoch, dass die Zehnjährige nicht nur die anderen 15 Teilnehmer am Meisterkurs mit ihrer Anwesenheit überrascht hat. Auch Carola Schlegel, Leiterin des Büros Internationaler Instrumentalwettbewerb als Ausrichter und dabei unterstützt von der Firma Gebrüder Mönnig, kommt aus dem Staunen nicht heraus: "Seit 2005 haben wir insgesamt 74 Meisterkurse veranstaltet, aber so eine junge Künstlerin konnten wir bisher noch nicht begrüßen."

Dass das Nachwuchstalent aus Erding nach Markneukirchen gekommen ist, liegt in erster Linie an ihrem Heimlehrer Gernot Friedrich. Er ist Fagottist im Staatsorchester München und in diesen Tagen neben Professor Tobias Pelkner Kursleiter. Friedrich entdeckte Cosima vor fünf Jahren als Fagottistin für die Jugendabteilung des Staatsorchesters. Sie erzählt: "Ich habe mit Flöte begonnen und spiele auch Klavier. Als ich das Fagott angespielt habe, hat mir das gleich gefallen." Seit 2011 sind die Zwei also ein Paar - das 1,40 Meter große Mädchen und das nur zwei Zentimeter kleinere Instrument. Wie der Vater Josef Heilmaier eingesteht, ist die jüngste der drei Töchter auch sehr ehrgeizig. Nicht nur in der Musik: "Cosima hat nur wenige Zweier auf dem Zeugnis, aber jede ist für sie eine zu viel."

Gernot Friedrich empfahl seiner talentierten Schülerin den Meisterkurs in Markneukirchen, weil der und die Musikstadt in Fagott-Kreisen einen sehr guten Ruf genießen. Professor Klaus Thunemann zum Beispiel, einer der anerkannten Virtuosen auf diesem Instrument und Friedrichs früherer Lehrer, war über viele Jahre Leiter des Meisterkurses. Ihn lernte Cosima Heilmaier im letzten Jahr persönlich in Berlin kennen und erntete von ihm viel Lob für ihr Können. Bis die Zehnjährige eine wahre Meisterin auf dem Fagott ist, wird es noch ein paar Jahre dauern. Für den Meisterkurs in Markneukirchen hat sie ein Konzert von Adolph Freiherr von Knigge und Etüden von Karel Pivonka ausgewählt, die sie intensiv üben und dafür von den Kursleitern wertvolle Tipps bekommen möchte. Und wer nun denkt, dass Cosima während der Tage in Markneukirchen nicht an Schule denkt, der irrt. Sie ist zwar vom Unterricht freigestellt, hat aber engen Kontakt zu ihrer Mutter und Mitschülerinnen und holt in der Freizeit mit ihrem Vater als Aushilfslehrer den Stoff nach.

Konzert Zum Abschluss des Meisterkurses geben die Teilnehmer morgen um 19 Uhr ein Konzert in der Schustervilla. Der Eintritt ist frei.