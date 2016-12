Zufallsfund bringt Licht in Hammerhütte

Vom heutigen Oberzwota aus begann Ende des 16. Jahrhunderts die Besiedlung des Zwotatals. Wie das dortige Hammerwerk aussah, brachte nun ein Fund im Chemnitzer Archiv ans Licht.

Von Thorald Meisel

erschienen am 27.12.2016



Oberzwota. Mit zwei Hämmern, drei Schmiedefeuern und drei Blasebälgen ausgestattet war die Hammerhütte in Oberzwota. Das zeigt eine Zeichnung aus dem Jahr 1616, die der Gunzener Ortschronist Christian Passon in einem Chemnitzer Archiv entdeckte. Ein Zufallsfund. "Gesucht habe ich eigentlich nach Unterlagen zum Messingwerk Niederauerbach", erzählte er bei der Ehrung mit Schönecker Bürgerpreis. Den erhielt er gemeinsam mit seinem Freund und Chronisten- kollegen Harald Bannert.

Das Hammerwerk in Oberzwota, sozusagen das erste Industrieunternehmen im Klingenthaler Raum, war demnach etwa 28 Meter lang und gut 23 Meter breit. Gestanden haben muss es im Bereich der heutigen Kreuzung Bahnhofsstraße/Kottenheider Straße/Verlängerter Zwotaer Weg, auf dem Grundstück des späteren Gasthofs Ebert. Die Hämmer und Blasebälge wurden von Wasserrädern angetrieben. Dazu war das Wasser des Wolfsbachs in zwei Teichen angestaut.

Errichtet hatte das Hammerwerk 1575 Jeremias Pestel. Dieser suchte damals im Auftrag des Kurfürsten August von Sachsen (1553-1586) einen geeigneten Standort für eine solche Anlage. Wahrscheinlich hatte er dafür zunächst im heutigen Klingenthal den Platz am Zusammenfluss von Zwota und Döbra ausgewählt. Als sich der Kurfürst für zwei andere Standorte entschied, scheint Pestel das Hammerwerk auf eigene Kosten im heutigen Oberzwota errichtet haben - außerhalb des kurfürstlichen Zuständigkeitsbereiches. Knapp zehn Jahre später, Pestel war inzwischen gestorben, gehörte das Hammerwerk dem Rat und der Bürgerschaft zu Schöneck. Deshalb galten dort auch jene Vergünstigungen, die Schöneck 1370 mit dem Stadtrecht erhalten hatte.

Schöneck verkaufte das Werk 1589 an Erhard Keyser. Dieser war scheinbar einer die Glaubensflüchtlinge, die damals nach Sachsen gekommen waren, er hatte im böhmischen Graslitz ab 1570 den Kupferhammer betrieben. Keysers Sohn verkaufte das Hammerwerk 1602 an den Kurfürstlich-Sächsischen Floßmeister Peter Ficker, einem der einflussreichsten Männer jener Zeit. Er war unter anderem zuständig für die Flößerei auf der Weißen Elster, besaß die Papiermühlen Niederauerbach, Greiz und Steinpleis, und ist für die Jahre 1617 bis 1633 als Ortsrichter von Gunzen erwähnt.

Aus dem Jahr 1604 sind auch Namen der auf dem Hammerwerk tätigen Arbeiter bekannt: Michel Schmutzer, der Bergmann Bartell Ludwig, Georg Kaiser, Merten Ullrich, Adam Adler und Christian Weißhoff. Sie hatten Verwandte in Schöneck, Wohlbach, Breitenfeld, Kottenheide, Saalig, Gunzen, Oelsnitz und Markneukirchen.

Ficker wiederum verkaufte das Hammerwerk 1622 an den Land- jägermeister Hans Georg von Carlowitz. Von dem ist überliefert, dass er als Pächter in Zwota zunächst einen Michael Gottschalk einsetzte. 1627 waren im Hammerwerk außerdem Caspar Günther aus dem Mansfeld und Matthias Schlott aus Nordhausen tätig. Nach 1630 fehlen Nachrichten über das Hammerwerk Oberzwota.

Erst in einem Schreiben von 1715 wird berichtet, dass das Hammerwerk "vor Menschengedenken" nach Unterzwota umgesetzt wurde - wahrscheinlich im Zuge des Aufbaus der neuen Siedlung nach dem Dreißigjährigen Krieg, und zwar auf dem Areal der späteren Denk-Brauerei. Die langjährige Annahme, das Hammerwerk sei 1678 in Oberzwota abgebrannt, und erst dann im unteren Ortsteil neu aufgebaut worden, ist falsch, wie Dokumente belegen, die in den vergangenen Jahren aufgearbeitet werden konnten.