Zwota: Bürger gedenken Missbrauchsopfer

Rund 60 Bürger trafen sich am Samstagabend in Zwota zu einer Gedenkminute für sexuell misshandelte Kinder.

Von Thorald Meisel

erschienen am 17.12.2016



Zwota. Ein Transparent mit der Aufschrift "Keine Anonymität für Pädophilie" hatten rund 60 Bürger mitgebracht, die sich am Samstagabend in Zwota nahe der derzeitigen Wohnort eines aus der Haft entlassenen Sexualstraftäters zu einer Gedenkminute für sexuell misshandelte Kinder getroffen hatte, dazu Plakate mit Texten wie "Leben, ohne Angst um unsere Kinder".

Angemeldet hatten die Veranstaltung Antje Lorenz und Kai Möckel aus Klingenthal. Es sei die Angst um die Kinder, die sie zu dieser Aktion bewogen haben, sagten sie in die Mikrofone der zahlreich erschienen Fernseh-Teams. Nur wenige hundert Meter entfernt sei der Kindergarten, dazu zwei des Schulbusses. Seit vor gut zwei Wochen bekannt wurde, das ein rückfallgefährdeter Sexualstraftäter in Zwota wohnt, geht im Dorf die Angst um. Bereits am vergangenen Sonntag hatte es eine Protestaktion vor dem Wohnhaus gegeben.

Besonders verärgert zeigten sich viele Bürger, dass es im Vorfeld keine Informationen gegeben habe, und dass nicht einmal die Stadtverwaltung wusste, um wen es sich bei dem Mann handelte. Dieser war vom Landgericht Chemnitz wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexuellen Missbrauchs von Kindern mit sexueller Nötigung 2012 zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt.

Inzwischen fordern zahlreiche Familien, dass der Mann den Ort wieder verlässt. Auf der Veranstaltung am Samstagabend wurde auch eine Sicherungsverwahrung für derartige Täter gefordert. "Wir fordern, dass auch die Kinder aufgeklärt werden, wie sie sich verhalten sollen", machte Antje Lorenz deutlich.

Klingenthals Bürgermeister Thomas Hennig (CDU), der selbst in Zwota wohnt, war am Samstag wieder ein gefragter Interviewpartner. Auch Hennig hatte erst durch besorgte Bürger von der Sachlage erfahren, als über Facebook die ersten Informationen liefen. Hennig brachte seinen Ärger über die Art und Weise der Informationspolitik in den vergangenen Tagen wiederholt in deutlicher Form zum Ausdruck. In den vergangenen Tagen waren die Ereignisse in Zwota auch Thema der tschechischen Medien.

Hennig nutzt die Veranstaltung, um die Anwesenden über die aktuelle Sachlage zu informieren. Nach seinen Worten hatte es am Freitag erneute Gespräche mit Vertretern der Justiz gegeben. Demnach hat der Mann nach Absprache mit seinem Bewährungshelfer selbst den Entschluss gefasst, Zwota wieder zu verlassen. Geklärt werden müssen noch Details, da er beim Jobcenter gemeldet sei, und über dieses auch einen Lehrgang absolviere. Falls es beim Umzug eine Finanzierungslücke gäbe, werde die Stadt eine

Lösung finden, machte er deutlich.

Die Gedenkveranstaltung in Zwota war beim Landratsamt angemeldet gewesen, die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort. Die Veranstaltung verlief friedlich und endete nach gut einer Stunde.