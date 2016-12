10.000-Euro-Flöte aus Vogtlandtheater gestohlen

erschienen am 06.12.2016



Plauen. Eine 10.000-Euro-teure Querflöte samt Zubehör haben Unbekannte am Samstag zwischen 14.15 Uhr und 18.50 Uhr im Vogtlandtheater am Theaterplatz gestohlen. Die silberne Flöte der Marke Muramatzu hatte sich neben weiteren persönlichen Dingen des Geschädigten in einem Rucksack befunden.

Laut Polizeibericht wurde der Rucksack aus einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss des Theaters entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03741 140. (fp)