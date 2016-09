15 Jahre Stadt-Galerie: Drei von vier Leuten fÃ¼hlen sich angezogen

15 Jahre Stadt-Galerie: Drei von vier Leuten fühlen sich angezogen

Die Stadt-Galerie, größtes Einkaufszentrum der Region, feiert Geburtstag. Am Sonntag haben die Läden im Stadtzentrum offen. 15 Fakten zu 15 Jahren.

erschienen am 01.10.2016



65 Prozent Stammkunden: Im Durchschnitt besuchen jeden Tag 17.055 Personen die Stadt-Galerie - das sind 5,5 Millionen pro Jahr. Davon sind 65 Prozent Stammkunden, laufen also mindestens alle zwei Wochen durchs Center.

Drei von vier Leuten wollen dort einkaufen. Die IHK befragte dieses Jahr Passanten im Stadtzentrum. 36 Prozent kamen zum Einkaufen in die Stadt, 75 Prozent davon bezeichneten die Galerie als "anziehende Handelseinrichtung."

500 Jobs: So viele Mitarbeiter gibt es im Center. Die meisten von ihnen stehen in den Geschäften hinter der Kasse. Der Hamburger Betreiber ECE sieht sich als Wirtschaftsmotor der Region.

Platz 102 von 400: Das Meinungsforschungsinstitut Ecostra befragt jedes Jahr bundesweit die Mieter von 400 Einkaufszentren. Kernthema ist die wirtschaftliche Zufriedenheit. Dieses Jahr landete die Stadt-Galerie auf Platz 102. Sie verbesserte sich damit um 60 Positionen und ist nach dieser Studie das Center in Plauen, in dem die Mieter am zufriedensten sind, so Manager Michael Latz. In den Jahren zuvor habe die Galerie Plätze zwischen 150 und 162 belegt.

Manager Nummer 6: Michael Latz leitet das Center seit Dezember. Er ist in 15 Jahren der dritte Mann an der Spitze. Die anderen drei Chefs waren weiblich.

Ein beheizter Marktplatz: "Wir definieren uns als Kaufhaus und Treffpunkt", sagt Michael Latz. Dazu beitragen sollen Ausstellungen, Modenschauen und Cafés. Das sei der entscheidende Vorteil gegenüber dem Internethandel. Latz: "Diese Art der sozialen Kontakte findet man nicht im Internet."

Die Konkurrenz: Wöhrl und die Kolonnaden bezeichnet Latz als Mitbewerber, auf die er schaue. "Wir brauchen uns alle miteinander", sagt der Center-Manager. Wichtig sei eine starke Einkaufs-Innenstadt, damit die Vogtländer ihr Geld nicht in Dresden und Leipzig ausgeben.

Voll vermietet: Alle 80 Geschäfte sind belegt. Zuletzt hatte es mehrere Wechsel gegeben, unter anderem durch den bundesweiten Rückzug des französischen Filialisten Grain de Malice und durch die Insolvenz der Schuhaus-Kette Mengin.

Nicht jeder Mieter zahlt dasselbe: Die Miete pro Quadratmeter richtet sich nach der Branche.

500.000 Euro für Reparaturen: Soviel gibt ECE jedes Jahr für Bauleistungen und Wartung aus.

Ein Meilenstein: In seinen Grußworten zum 15. Geburtstag bezeichnet Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) die Eröffnung der Stadt-Galerie als "Meilenstein für die Entwicklung unserer Innenstadt".

Sponsor: Das Center sponsert Sportvereine und ist Gründungsmitglied des Dachverbandes Stadtmarketing.

Macht die Stadt schöner: Seit der Eröffnung haben sich "städtebauliche Attraktivität, Anziehungskraft und Multifunktionalität" des Stadtzentrums spürbar verbessert. So schätzt die IHK die Galerie ein.

Neuer Weihnachtsschmuck: Der Konsumtempel bekommt rundum neue Weihnachtsdeko. Die Kosten liegen im sechsstelligen Bereich.

Der Geburtstag: Eine Woche lang feiert die Stadt-Galerie ihren Geburtstag. Heute gibt es eine Modenschau (12, 14, 16 Uhr), morgen ist verkaufsoffener Sonntag mit 1500 Stückchen Gratis-Kuchen. Jeden Tag in der kommenden Woche gibt's Programm. (manu)