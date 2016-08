18-JÃ¤hriger liefert sich Verfolgungsjagd - Zeugen gesucht

18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd - Zeugen gesucht

erschienen am 19.08.2016



Plauen. Ein 18-jähriger Golf-Fahrer hat sich am Donnerstagabend in Plauen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als Beamte den Wagen schließlich stoppten, fanden sie eine geringe Menge Drogen bei der Beifahrerin des 18-Jährigen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 18-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug ursprünglich stillgelegt.

Der Golf-Fahrer hatte sich gegen 19 Uhr einer Verkehrskontrolle auf der Röntgenstraße entzogen und mit dem Wagen versucht zu flüchten. Dabei gefährdete er anderer Verkehrsteilnehmer. Eine Fahrzeugführerin beschädigte aufgrund der Fahrweise des Flüchtigen ihr Auto in der Ortslage Falken. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03741/ 140 zu melden. (fp)