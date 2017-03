19-Jähriger bei Schlägerei auf Postplatz mit Messer verletzt

erschienen am 25.03.2017



Plauen. Ein 19-jähriger Syrier ist in der Nacht zu Samstag bei einer Schlägerei auf dem Postplatz in Plauen mit einem Taschenmesser am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der junge Mann und ein weiterer Ausländer nach einer verbalen Attacke auch körperlich aneinander. Als die Beamten mit drei Streifenwagen vor Ort eintrafen, hatte sich der Täter bereits zu Fuß vom Tatort entfernt. Es soll sich um einen 31-jährigen Tunesier handeln. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Über Notruf hatten Zeugen eine Schlägerei auf dem Postplatz gemeldet, bei der etwa 15 Ausländer beteiligt gewesen sein sollten. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass sich lediglich zwei Ausländer geschlagen hatten. (fp)