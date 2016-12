25-Jähriger tritt Mann mehrfach gegen den Kopf

erschienen am 20.12.2016



Plauen. Ein 21-jähriger Deutscher ist in der Nacht zu Dienstag im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Isidor-Goldberg-Straße in Plauen zu Boden gestoßen und mehrfach gegen den Kopf getreten worden.

Wie die Polizei berichtet, konnte aufgrund einer Personenbeschreibung der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Libanese, an einer Tankstelle an der Oelsnitzer Straße festgenommen werden. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (fp)