36-Jähriger zerschlägt Stammtisch mit Axt

erschienen am 17.12.2016



Plauen. Am Freitagabend hat ein 36-Jähriger den Stammtisch in einer Gaststätte Am Helbigplatz in Plauen mit einer Axt zerschlagen. Wie die Polizei berichtet, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Nachdem er den Tisch zerschlagen hatte, verließ er die Gaststätte.

Der 36-Jährige konnte anschließend durch die herbeigerufene Polizei gestellt werden. Nach Angaben der Polizei wurde er bei der Gewahrsamnahme gewalttätig. Zum Tatmotiv liegen derzeit noch keine Angaben vor. (fp)