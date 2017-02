40.000 Euro Sachschaden nach Buntmetall-Diebstahl

erschienen am 27.02.2017



Plauen. Unbekannte haben bei einem Buntmetall-Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus auf der Weststraße in Plauen einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter Zugang zu dem teilsanierten, unbewohnten Haus und verursachten durch Herunterreißen der abgehängten Decken und das Aufbrechen von Wänden den hohen Schaden. Aus den Etagen entwendeten sie zudem eine große Menge von Kabeln und Heizkörpern, der Diebstahlschaden ist derzeit nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. Dezember und Sonntag.

Zusätzlich überstiegen Unbekannte auf der Kleinfriesener Straße in Plauen zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr den Zaun zum Außengelände einer Kirche. An drei verschiedenen Stellen des Gebäudes demontierten sie jeweils ein Kupferfallrohr in einer Länge von etwa einem Meter. Weiterhin versuchten die Diebe, an einer anderen Stelle ein Kupferrohr zu entwenden. Der Diebstahlschaden beläuft sich hier auf etwa 100 Euro. Zum Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03741/140 zu melden. (fp)