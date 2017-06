58. Spitzenfest: Dessous, Kunst, Musik und eine neue Prinzessin

Drei Tage lang verwandelt sich Plauen in eine Festmeile. Die wartet dieses Jahr mit einigen Neuheiten und Höhepunkten auf.

Von Elsa Middeke

erschienen am 08.06.2017



Plauen. Vom 16. bis 18. Juni findet in Plauen das traditionelle Spitzenfest statt. Nun verrieten die Köpfe hinter dem beliebten Event, allen voran der Verein Plauener Spitzenfest, worauf sich Gäste diesmal besonders freuen können. Beim "größten Fest der Region" könnten sie "Plauen in allen Facetten erleben", machte Kulturbürgermeister Steffen Zenner (CDU) Appetit.

Neu ist dieses Jahr unter anderem, dass der Bandcontest den Ort wechselt. Plauener Schüler zeigen Open Air-Kunst. Ein Kinderfest findet im Lutherpark statt. Ein Korbwurf-Wettbewerb lockt, ebenso musikalische Leckerbissen auf der Altmarkt-Bühne. Und ein Quartett von vier Kandidatinnen stellt sich der Wahl zu Plauens neuer Spitzenprinzessin.

Kunst: Wie Steffi Müller-Klug vom Spitzenfest-Verein verriet, sind ab morgen im Stadtbild künstlerische Arbeiten von Schülern des Diesterweg-Gymnasiums zu sehen. Frech und witzig griffen sie das Thema Spitze auf, so Müller-Klug.

Kinder: Neu ist am Samstagnachmittag im Lutherpark ein Fest der evangelischen Kirchengemeinden unter dem Motto "Kinder begegnen Luther" im Jubiläumsjahr des Reformators. Auch der Kinderflohmarkt findet dieses Jahr dort parallel statt. Samstag und Sonntag ist je ab 15 Uhr Open Air-Theater rund um den berühmten Räuber Hotzenplotz am Malzhaus zu erleben. Auch der Tanzmarathon am Samstagnachmittag auf dem Altmarkt fehlt nicht.

Klassiker: Einige beliebte Angebote erfreuen auch dieses Jahr die Gäste: die Schlemmermeile in der Marktstraße, die Vergabe der Förderpreise durch die Bürgerstiftung Plauen am Sonntagnachmittag und das große Abschluss-Feuerwerk.

Sport: Das Beachbasketball-Turnier lockt diesmal mit einem Wurfwettbewerb. Der Verein Naturfreunde Plauen bietet wieder eine Wanderung an.

Märkte: Der Textilmarkt mit Artikeln von Kleidung über Schmuck bis Literatur ist im kleinen Lichthof des Rathauses an der Marktstraße zu finden. Sammler können auf dem Trödelmarkt an der Bahnhofstraße stöbern.

Spitzenfest-Gala: Ganz im Zeichen berühmter Musicals steht diesmal die Gala am Samstagabend im Theater. Titel: "Sound of Music". Zu Gast ist Musical-Star Cornelia Drese, die über 1600-Mal mit dem Hit "Memory" aus Cats in Hamburg auf der Bühne stand. Dazu kommt eine Modenschau mit Dessous aus dem Haus der Oelsnitzer Firma Moritz Hendel & Söhne. Auch die Bewerberinnen fürs Amt der Spitzen-Hoheit sowie die amtierende Spitzenprinzessin Rika Maetzig sind dabei. Hauptsponsor der Gala ist die Volksbank Vogtland. "Wir fahren alles auf, was wir haben, und noch mehr", schmunzelt Theater-Sprecherin Carolin Eschenbrenner. Restkarten sind noch zu haben.

Spitzenprinzessin: Einer der Höhepunkte ist am Sonntag ab 16.15 Uhr auf der Altmarkt-Bühne die große Entscheidung, wer nach vier Jahren die Krone als neue Spitzenprinzessin bekommt.

Musik: Zum ersten Mal zu Gast in Plauen ist Sängerin Loona. Supreme gilt als wohl beste Robbie-Williams-Coverband in Europa. Die Band Karussell blickt auf 40 Jahre Musik zurück. Der Nachwuchs-Bandcontest findet diesmal auf dem Topfmarkt statt.

Nachdem es während des Plauener Frühlings zu Gewaltausbrüchen gekommen war, steht der Rathaus-Lichthof nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung. Bürger könnten aber beruhigt zum Fest kommen, so Spitzenfest-Vereinsvorsitzender Thomas Münzer. Es seien mehr Sicherheitskräfte im Einsatz. Zenner ergänzte dazu: "Unsere Hausaufgaben sind erledigt."

Mehr zum Programm des 58. Spitzenfestes im Internet:www.plauen.de