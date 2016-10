Ab Samstagabend rollt's wieder: Weg zum Hauptfriedhof dann frei

An der Reusaer Straße geht es bald wieder voran. Die gesperrte Fahrbahn wird noch diese Woche halbseitig freigegeben. Das hat Auswirkungen auf den Ampelstau am Bauhaus.

Von Sabine Schott

erschienen am 13.10.2016



Plauen. Aufatmen für die Reusaer Anwohner und Pendler: Wer zur A 72 oder zur B 173 gelangen möchte, kann dies schon bald wieder auch über Kleinfriesen tun. Denn die Vollsperrung der Reusaer Straße soll nach Aussage von Steffen Ullmann, dem Fachgebietsleiter Tiefbau im Plauener Rathaus, planmäßig am Samstagabend aufgehoben werden.

"Wir führen die Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung fort", kündigte Ullmann an. Das heißt im Klartext: Beeinträchtigungen wird es auch weiterhin geben, zumindest bis zum Ende des Monats. Aber Autofahrer werden insofern entlastet, da sie nicht mehr den Umweg über die Äußere Reichenbacher und dann über die Falkensteiner Straße - vorbei am Elster-Park und dem Bauhaus-Markt - nehmen müssen.

Das sind zwar nur wenige hundert Meter, doch in Stoßzeiten, besonders in den Morgen- und Nachmittagsstunden, kann's schon mal 30 bis 45 Minuten dauern, bevor man die Strecke passiert hat. Das liegt vor allem an der Ampel. Bevor die Lichtsignalanlage den Verkehrsteilnehmern den allerletzten Nerv raubt, wird sie im Zusammenhang mit dem Ende der Komplettsperre an der Reusaer Straße abgebaut.

Darüber freut sich auch der Plauener Steinmetz Jens Schneider, der beruflich oftmals auf dem Hauptfriedhof zu tun hat. Gestern Vormittag standen er und seine Kollegen wieder einmal im langen Stau vor der Ampel. "Zum Glück hört das nun auf", atmete er auf.

Bernd Kalau empfand den unfreiwillig verlängerten Arbeitsweg der vergangenen beiden Wochen ebenfalls als Belastung. Vom Stadtzentrum aus fährt der Konstrukteur täglich auf der A 72 nach Chemnitz und zurück. "Ich arbeite in Gleitzeit und habe versucht, meine Fahrten nicht in die Rushhour zu legen", berichtete er. Wartezeiten hätte es trotzdem gegeben. Was Kalau allerdings positiv anmerkte: die Disziplin der Autofahrer. Obwohl gestresst oder unter Zeitdruck, haben sie sich vor der Ampel seinen Beobachtungen zufolge meist problemlos in den Reißverschlussverkehr eingeordnet. "Das hat richtig gut geklappt", so das Resümee des Pendlers.

Und wie geht's auf der Reusaer Straße weiter? "Dort wird eine Baustellenampel den Verkehr regeln", sagte Tiefbauchef Ullmann. Behinderungen würden sich allerdings nicht vermeiden lassen.

Auch für jene, die ohne Auto unterwegs sind, wird's leichter: Der Schienenersatzverkehr soll über die Reusaer Straße geführt werden.