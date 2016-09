Ab in den Saftsack

Matthias Grimms Geschäft sind flüssige Vitamine. Er hat sich eine mobile Saftpresse gekauft, mit der er von Stadt zu Stadt fährt. Nun will er jedem Vogtländer seinen eigenen Saft machen.

Von Manuela Müller

erschienen am 09.09.2016



Plauen. Matthias Grimm war jahrelang Wirt mit einer eigenen kleinen Gaststätte. Jetzt zapft er Saft statt Bier. Jedem, der zu ihm kommt, presst er den Saft aus seinen eigenen Früchten. Die Kunden können zuschauen und warten, bis ihren Äpfeln der Saft ausgeht. Einmal pro Woche steht Grimms mobile Mosterei in Plauen, und am Montag ist Premiere.

Der 38-Jährige wurde vor zwei Jahren leidenschaftlicher Safttrinker. Damals trugen die Apfelbäume in seinem Garten besonders viele Früchte, sagt er. Seine Mutter hatte die Idee, Saft daraus zu pressen. Franziska Grimm, 62, arbeitete nach einem alten Hausrezept: "Ich hab sie geraspelt, durch Leinentücher gepresset, gekocht, gesiebt, in Milchflaschen gefüllt." Ihr Sohn sei begeistert gewesen vom Geschmack ihres Safts. Die Grimms leben im thüringischen Waltersdorf nahe Greiz. Damals betrieben sie noch ihre kleine Gaststätte in der Greizer Altstadtgalerie. Die mussten sie vergangenes Jahr schließen, als das Center zwangsversteigert wurde. Für einen Umzug an einen anderen Ort hätten sie Gutachten vorlegen müssen, die sie sich nicht hätten leisten können. "Wir waren immer sparsam. Wir mussten schließen, weil das jemand so wollte. Da waren wir tief unten", sagt Franziska Grimm. Erst kurz davor hatte sie ihrem Sohn die Gaststätte überschrieben.

Mit der saftigen Idee will ihr Sohn Matthias jetzt als Existenzgründer durchstarten. Mobile Moster seien gefragt, und im Vogtland sieht der Thüringer eine Marktlücke. Es gebe kaum Konkurrenz von Mostern, die ihren Kunden den Saft ihrer eigenen Äpfel abfüllen. Die Geschichten aus der Branche machen ihm Mut. Ein Bekannter habe inzwischen vier mobile Mostereien, und ein anderer habe Termine bis hoch an die Ostsee.

Seine kleine Saftfabrik hat er in Österreich gekauft. Alles, was Matthias Grimms Mutter vor zwei Jahren mit den Händen gemacht hat, übernimmt die Maschine: Früchte waschen, zerkleinern, kalt pressen, kurz erhitzen, abfüllen. Der Saft fließt in spezielle Plastiksäckchen, die mit einem Zapfhahn versehen sind. Dieser Saftsack kommt am Ende in Pappkartons, und der Inhalt ist ein Jahr haltbar. Pro Stunde schafft die Anlage 750 Kilogramm Äpfel. "100 Kilo dauern zehn Minuten. Macht 70 Liter", sagt Grimm.

Jeden Tag steht er in einer anderen Stadt. Auf Wunsch kann man ihn buchen. Dann hält er in Gartenvereinen, wenn die Gärtner viel zu pressen haben. Äpfel, Birnen, Trauben, Quitten, Tomaten. "Ich kann fast alles pressen. Auch rote Rüben, wer das mag", sagt er. Nächstes Jahr will er noch mal Geld investieren - er will Steinobst pressen können.

Kontakt Das Saft-Mobil steht ab sofort montags in Plauen. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr presst Matthias Grimm in Haselbrunn an der Ecke Gustav-Freytag-Straße/Paul-Gerhardt-Straße. Grimm ist erreichbar unter Ruf 0172 9095387.