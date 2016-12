Adventstrubel trotz Nieselregen

Nass, kalt, grau - egal: Am verkaufsoffenen vierten Advent strömten Besucher durch die Plauener Innenstadt. Den einen oder anderen lockte, was fern der Heimat nicht zu haben ist.

Von Elsa Middeke

erschienen am 19.12.2016



Plauen. Den Glühwein in der einen Hand, den Regenschirm in der anderen und mehrere Tüten über den Arm gestreift: So drängten sich am gestrigen Sonntag Gäste auf dem Plauener Altmarkt um Buden und Stände. Das unweihnachtliche Nieselwetter hielt Besucher nicht davon ab, den verkaufsoffenen Nachmittag zu nutzen. Darunter fanden sich nicht nur Plauener.

Auch im Einkaufszentrum Stadt-Galerie schoben sich Menschenmengen durch die festlich beleuchteten Gänge und Läden. Im untersten Geschoss bildete sich eine Schlange, die nicht abreißen wollte: Jungen und Mädchen warteten auf das, was Lotte (3) aus Greiz schon erleben durfte: zwischen dem Weihnachtsmann und seinem Engel sitzen. Mit Erinnerungsfoto. Natürlich sei sie artig gewesen, nickte sie. Ganz fertig mit den Weihnachtsbesorgungen war ihre Mutter Karen Koschinsky noch nicht: "Mal sehen, ob wir noch was finden", sagte sie.

Dagegen war draußen auf dem Weihnachtsmarkt der Kürbitzer Stephan Donath (27) "nur noch in der Genießerphase", wie er sagte. Die Weihnachtseinkäufe seien längst durch, erzählte er und nahm einen Schluck von seiner dampfenden "Schneeflocke": roter Glühwein, Eierlikör und Sahnehaube.

Charlotte (5) war mit ihrer Familie aus Hof gekommen. Nicht zum ersten Mal. Aber diesmal schwang sie als Andenken vor dem großen Markt-Weihnachtsbaum stolz einen Ballon, der wie ein Einhorn aussah.

Ganz so glücklich wie Charlotte war Claudia Schluckebier (31) am späten Nachmittag noch nicht. Die Plauenerin auf vorgezogenem Weihnachtsbesuch bei den Eltern suchte noch, was sie in ihrer neuen Heimat nicht gefunden hat: "Rote Pyramidenkerzen." Die sollen ihr dann in Hamburg leuchten.