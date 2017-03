Ärger mit Plastik-Müll: Jetzt alle an einem Tisch

Es geht um Beschwerden über die Firma Veolia Umweltservice. Der Ortschaftsrat von Großfriesen will sich morgen in öffentlicher Sitzung mit der Problematik auseinandersetzen. Das Landratsamt hat seine Sicht der Dinge indes bereits geschildert.

Von Peter Albrecht

erschienen am 07.03.2017



Plauen. Großfriesens Ortsvorsteher Wolf Rüdiger Ruppin (CDU) geht in die Offensive. In öffentlicher Sitzung und in aller Sachlichkeit und Ruhe will er morgen mit seinen Ortschaftsräten nochmals die Probleme rund um das ortsansässige Unternehmen Veolia Umweltservice besprechen. In der Februar-Sitzung vor vier Wochen war Kritik laut geworden, dass Reste aus gelben Säcken vom Gelände des Unternehmens und beim Transport dorthin in die Umgebung gelangt sind. Eine kaputte Wand zu einem Nachbargrundstück soll das Problem verschärft haben.

Beim morgigen Treffen wird auch ein Firmenvertreter mit am Tisch sitzen, wie Veolia-Pressesprecher Andreas Jensvold bestätigte. Das Unternehmen sei an einer Klärung des Problems interessiert. Mit dabei wird auch ein Vertreter der Agrargenossenschaft Theuma sein, deren Felder durch den Plastikmüll verschmutzt werden, und Einwohner von Großfriesen. "Ich will auch versuchen, noch jemanden von der Gartensparte zu bekommen", kündigte Ruppin an.

Unterdessen hat das Landratsamt des Vogtlandkreises seine Sicht der Dinge geschildert. Die Anlage sei 1993 vom damaligen Landkreis Plauen genehmigt worden, berichtete Heike Wettengel vom Sachgebiet Immissionsschutz. Die Behörde kontrolliere dort routinemäßig alle zwei Jahre. Die letzte umfassende Überprüfung habe am 9. November stattgefunden. Bei dieser Kontrolle sei nichts zu beanstanden gewesen. Darüber hinaus werde anlassbezogen geprüft, etwa bei Beschwerden. So habe man im Sommer des vergangenen Jahres Mängel bei der Lagerung der Abfälle festgestellt. Innerhalb eines Monats seien diese beseitigt gewesen, teilte die Sachbearbeiterin mit.

Laut Wettengel liegen dem Landratsamt zur aktuellen Problematik ein Hinweisschreiben vom 5. Januar und eine telefonische Beschwerde vom 23. Februar vor. Daraufhin hätten am 17. Januar und am 24. Februar Ortstermine stattgefunden. Wett- engel weiter: Dabei sei deutlich geworden, dass durch Schäden an der Wand einer Lagerhalle Plastikabfall ins Freie gelangt ist. Das Unternehmen habe daraufhin "freiwillig Maßnahmen zur Abstellung eingeleitet bzw. teilweise umgesetzt". Noch in diesem Monat will das Amt kontrollieren, ob die Mängel vollständig beseitigt sind. Allerdings bestehe weiterer Handlungsbedarf im Anlieferbereich der Anlage. Die erforderlichen verwaltungsrechtlichen Schritte hierfür seien bereits eingeleitet worden. Aufgrund des laufenden Verfahrens könne man aktuell dazu aber keine weiteren Auskünfte geben, hieß es.

Die Ortschaftsratssitzung findet morgen, 19 Uhr, in der Gaststätte "Zum Friesenberg" in Großfriesen statt.