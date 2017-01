Akribische Wahrheitssuche im Mordprozess Wunderlich

Am gestrigen neunten Verhandlungstag drehte sich alles um die DNA des Angeklagten. Sie ist das wichtigste Beweismittel, aber reicht das für ein Urteil?

Von Gabi Thieme

erschienen am 24.01.2017



Zwickau/Plauen. Steffen Schulze, ein aus Plauen stammender promovierter Biochemiker, wirkt konzentriert, als er gestern zum zweiten Mal als Sachverständiger in den Zeugenstand gebeten wird. Der 55-Jährige trägt Aktenordner unter dem Arm. Er weiß, wie wichtig seine Aussagen für den Ausgang des Prozesses sind. Schulze ist jener Experte im Kriminaltechnischen Institut des LKA Sachsen, der den genetischen Fingerabdruck jenes Mannes entdeckt hat, der ihm im Schwurgerichtssaal des Zwickauer Landgerichts gegenübersitzt: Helmut S. - angeklagt des Mordes an Heike Wunderlich. Der 61-Jährige soll die Frau am 9. April 1987 in einem Wald nahe Plauen missbraucht und erdrosselt haben.

Der promovierte Wissenschaftler befasst sich seit 18 Jahren mit DNA-Spuren, seit 2015 mit denen im Mordfall Wunderlich. Alle ungelösten Altfälle aus Sachsen liegen auf seinem Tisch, wohl, weil er der Dienstälteste in der Behörde sei, sagt er. Schulze hat 29 Jahre nach dem Verbrechen am rechten BH-Träger des Opfers die DNA von Helmut S. extrahieren können. Sie war Teil einer Mischspur, zu der auch die des Opfers Heike Wunderlich gehörte. Die DNA ist das zentrale Beweismittel in dem Fall. Andere Spuren gibt es nicht, auch keine Spermaspuren, obwohl dem Mord laut Anklage ein Sexualdelikt vorausgegangen ist. Der Angeklagte schweigt seit seiner Festnahme - auch im Prozess. Nur am Ende jedes Verhandlungstages gibt er sich stets gesprächig, lacht, plaudert mit seinen beiden Anwälten und wirkt, als ginge ihn das alles gar nichts an.

Schulze wurde gestern befragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die DNA vom Angeklagten stammt. Er erklärt die Berechnungsformel und sagt dann, dass die Spur von Helmut S. nur einmal unter 9,97 Billionen Menschen existiert. Die des Opfers gebe es einmal unter 2,98 Billionen Personen. Legt man eine Weltbevölkerung von derzeit 7,44 Milliarden Menschen zugrunde, scheint die Beweislage für Helmut S. erdrückend. Doch ist sie das wirklich?

Schulze betont, dass alle Merkmale der am BH gesicherten Spur durch die Speichelprobe des Angeklagten bestätigt sind. Er habe zur Untermauerung zwei Hypothesen geprüft. Eine geht davon aus, dass Angeklagter und Opfer die Mischspur verursacht haben. Eine zweite nimmt den Fall an, dass das Opfer und ein noch Unbekannter die Spur hinterlassen haben. "Die Prüfung aller Merkmale lässt den Schluss zu, dass es 73 Milliarden Mal wahrscheinlicher ist, dass der Angeklagte am Zustandekommen der Mischspur beteiligt war", betont Schulze.

Der Sachverständige räumt in einer Pause ein, dass er noch nie von einem Gericht so intensiv zu Rohdaten befragt wurde und die Untersuchungsergebnisse noch nie so breit darlegen musste, dass jeder im Saal sie mitvergleichen konnte. Aber er weiß auch, warum das Gericht so akribisch nachhakt. Die Verteidiger werden alles daransetzen, das Beweismittel infrage zu stellen. Denn die DNA von S. könnte theoretisch auch auf anderem Weg - schon vor dem Mord - an den BH-Träger gelangt sein. Morgen soll Schulze zur Interpretation der Spuren und früheren Untersuchungen aussagen. Wahrscheinlich wird das nicht sein letzter Termin in Zwickau sein. Das Gericht hat zu den ursprünglich elf Verhandlungstagen über 90 weitere Termine bis Weihnachten 2017 angesetzt. Nur im Juli wird es eine vierwöchige Pause geben.