Aktion zum Kindertag: Vogtland-Experten gesucht

Ein Quiz der besonderen Art hat sich "Freie Presse" zum Kindertag einfallen lassen. Acht Fragen müssen beantwortet werden. Es winkt ein Preis für die ganze Familie. Morgen ist Einsendeschluss.

Von Elsa Middeke

erschienen am 29.05.2017



Plauen. Am Donnerstag ist internationaler Kindertag. Dann steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Aus diesem Anlass hat sich "Freie Presse" etwas einfallen lassen. Wir wollen von Kindern aus der Region wissen, wie viel Familienspaß im Vogtland steckt. Jungen Fachfrauen und -männern winkt ein Gewinn.

Acht Fragen, acht Kreuzchen: Wer bei unserem Quiz quer durch die Region mitmachen will, schneidet den Coupon aus, kreuzt die richtigen Antworten an und schickt ihn bis Dienstag, 30. Mai, an die Redaktion der "Freien Presse" Plauen, 08523 Plauen, Postplatz 7. Pünktlich zum Kindertag ermittelt die Glücksfee unter allen Teilnehmern per Los den Gewinner, der ein Familienpaket für den Freizeitpark Plohn erhält. Der Sieger wird benachrichtigt.

Der internationale Kindertag wird am 1. Juni in über 30 Ländern gefeiert - so auch in China, Polen und den USA. Kinder sollen an diesem Tag ihren Spaß haben und feiern. Doch der Feiertag hat auch eine politische Bedeutung, weil er auf Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen soll. Die Idee für den weltweiten Feiertag entstand 1925 auf der sogenannten "Weltkonferenz für das Wohlergehen der Kinder". 54 Vertreter verschiedener Staaten setzten ein Zeichen und verabschiedeten die Genfer Erklärung zum Schutze der Kinder. 1954 wurde Unicef von den Vereinten Nationen beauftragt, einen weltweiten Kindertag einzurichten.

Kleine Vogtland-Experten, aufgepasst: Unser Gewinnspiel-Coupon mit Quiz ist noch am Montag in den Printausgaben Plauen, Auerbach, Reichenbach und Oelsnitz zum Ausschneiden drin. Wer noch bei unserer Kindertags-Aktion mitmachen und einen Preis für die ganze Familie gewinnen will: Morgen ist Einsendeschluss.