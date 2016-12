Am Rathaus-Rahmen scheiden sich die Geister

Wie soll die künftige Vorderseite des Rathauses aussehen? Die Mitglieder des Stadtbau- und Umweltausschusses hätten für Klarheit sorgen können. Doch das taten sie nicht.

Von Gunter Niehus

erschienen am 07.12.2016



Plauen. Am Ende war Architekt Detlef Mevius genauso schlau wie vorher. Mehr als eine Stunde hatten die Mitglieder des Stadtbau- und Umweltausschusses diskutiert, ob sie dem Stadtrat empfehlen sollen, für den Bau eines 472.000Euro teuren Rahmens um die Rathausfassade zu stimmen. Am Ende waren vier Bürgervertreter dafür und vier dagegen. Einer enthielt sich. Konkrete Auswirkungen hat das Votum zwar nicht. Es ist aber ein Fingerzeig dafür, dass die entscheidende Abstimmung am 20. Dezember im Stadtrat eng werden könnte.

Alle anderen Punkte des zehn Millionen Euro teuren Sanierungskonzepts gingen durch. Der Einbau eines neues Windfangs, die Verlegung der Eingangstreppe, die ovale Gestaltung der Treppe zum Ratssaal, der Einbau des Einwohnermeldeamts - der Ausschuss stimmte dafür. Doch am Rahmen schieden sich die Geister. "400.000Euro, um Eis zu verhindern, das ist mir viel zu teuer", sagte Dieter Rappenhöner (Grüne). Er bezog sich auf die Aussage von Architekt Mevius, dass der Rahmen um die schräge Fassade Schnee- und Eisschollen verhindern soll. Dieter Blechschmidt (CDU) sah es genauso: "Schließlich haben wir uns gegen einen Neubau entschieden, weil er zu teuer geworden wäre."

Matthias Gräf, der für die CDU als sachkundiger Einwohner im Ausschuss sitzt, war anderer Meinung. "Lassen wir den Architekten die Sache doch rund machen", brach er eine Lanze für das Gesamtkonzept - einschließlich des Rahmens. Rico Kusche (Initiative Plauen) sah dies ähnlich: "Wir müssen das Ganze in seiner Gesamtheit sehen. Man kann ja auch nicht die halbe Treppe weglassen."

Nur ein Punkt der künftigen Gestaltung war ähnlich umstritten wie die Frage des Rahmens: Soll die Stadt 60.000Euro zur Planung eines Leitsystems ausgeben, damit man sich besser im Rathaus zurechtfindet? Das Thema wurde verschoben. Beim Rahmen wollte man sich dies nicht erlauben. Gestern Abend hatten Bürger bei einer Veranstaltung im Rathaus zu den Plänen das Wort. Die Veranstaltung dauerte bei Redaktionsschluss noch an.