An diesen Kunstwerken hängt das Herz ihrer Schöpfer

"Das Unverkäufliche" ist das Thema einer neuen Ausstellung, die der Kunstverein am Sonntag im Malzhaus eröffnet. Zu sehen sind Werke, von denen sich die Künstler nur ungern trennen würden.

Von Renate Günther

erschienen am 03.03.2017



Plauen. Das hat es bisher im Plauener Malzhaus noch nicht gegeben. Mitglieder des Kunstvereins Plauen-Vogtland, unter ihnen ist Altmeister Manfred Feiler, Botschafter des Vogtlandes, zeigen Bilder, an denen ihr Herz besonders hängt, von denen sie sich nur ungern trennen möchten - aus unterschiedlichen Gründen. Die Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird, trägt deshalb den Titel "Das Unverkäufliche". 34 Vereinsmitglieder werden rund 100 Werke zeigen. Auch folgende fünf Künstler stellen aus.

Der Künstlername des Jüngsten im Malzirkel des Kunstvereins ist Nanazaja. Er gilt als "Paradiesvogel" in der Plauener Künstlerszene. In seinen Werken lässt er gern Kunstfiguren aufleben. An dreien dieser Bilder hänge seine Seele, die habe er mit Herzblut geschaffen, sagt er. Auf dem Foto ist "Alice im Wunderland" zu sehen. "Das Bild ist von Melancholie geprägt. Ich wollte ausdrücken, dass Alice nicht vom Leben bevorzugt war. Sie lebte als armes, einsames Mädchen auf der Straße und hält auf dem Bild nur ihre Grinsekatze im Arm." Für ein anderes Bild, das er "Friends" nennt, habe man ihm schon zwischen 500 und 800 Euro geboten, doch er habe es nicht verkauft. "Es wäre eine grausame Tat, es zu verschachern", sagt er.

Christina Graulich (67) will sich nicht von zwei kleinen Bildern trennen, die sie mit Pastellkreide gestaltet hat. "Es sind meine ersten Arbeiten aus den Anfangsjahren um 2003, die mir gut gelungen sind. Auf einem ist ein Rosenstrauß zu sehen, das andere zeigt ein Waldstück in der Märzensonne." Beeindruckt von einer Urlaubsreise auf die Insel Elba habe sie ein Aquarell geschaffen, das auch zu sehen sein wird.

Susanne Söllner-Burr (79), Leiterin des Malzirkels im Kunstverein, war mit ihren Kindern öfter auf Reisen in fernen Ländern. Mythen und Legenden findet man deshalb in ihren Bildern, die sie in Acryl, Öl oder Mischtechnik gestaltete. "Es sind Eckpfeiler meiner künstlerischen Entwicklung", sagt sie. So ist beispielsweise das Werk "Der grüne Tee" eine Hommage an Japan, wo sie mit ihrem Sohn war. "Der Traum der Indigofrau", die Erinnerung an eine Frau in Südamerika, mit Kind und allem Hab und Gut unterm Arm, ist ebenfalls unverkäuflich. "Das Bild habe ich meiner Tochter versprochen", sagt sie.

Beate Strauch (70) hängt besonders an einem Aquarell, das sie ihrem Sohn Rainer geschenkt hat. "Er lebt und arbeitet in Österreich. Es gefällt ihm dort gut, aber er wollte gern ein Stück Heimat bei sich haben", sagt die Mutter. Und so schuf sie für ihn das Bild "An der Weißen Elster". Ein weiteres Werk entstand nach einer anstrengenden Wanderung bei 30 Grad Hitze im Elbsandsteingebirge. Beate Strauch war erschöpft. "Ich habe fast halluziniert und hatte eigenartige Visionen, als würden Steine auf mich zukommen. In der Erinnerung an diese Eindrücke habe ich ein abstraktes Bild gemalt."

Klaus Mitscherlich (66) hat drei Aquarelle ausgewählt, die ihn an außergewöhnliche Erlebnisse erinnern. Da ist beispielsweise der Blick aus dem Fenster im Krankenhaus. "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und so hatte ich mir bei einem Sportunfall die Schulter gebrochen, musste ins Krankenhaus." Der Blick aus dem Fenster auf die alten, historischen Gebäude an der Reichenbacher Straße reizte ihn so sehr, dass er dieses Bild schuf. Mitscherlich hat dennoch eine andere Sicht auf die Dinge und das Motto der Ausstellung. "Man sollte nie nie sagen." Am Ende könne er sich womöglich doch zu einem Verkauf entschließen.