Anmeldezahlen an den beiden Plauener Gymnasien rückläufig

Obwohl die Hürden für den Wechsel aufs Gymnasium niedriger geworden sind, wählen in diesem Jahr weniger Kinder den direkten Weg zum Abitur. Die Bildungsagentur hat gestern die aktuellen Zahlen bekannt gegeben.

Von Sabine Schott

erschienen am 14.03.2017



Plauen. 386 heutige Viertklässler werden im Schuljahr 2017/18 voraussichtlich an den weiterführenden Plauener Schulen lernen. Davon wollen 173 Schüler künftig die beiden Gymnasien besuchen. 15 von ihnen haben dafür erstmals keine sogenannte Bildungsempfehlung. Diese war bisher Voraussetzung, um auf direktem Wege zum Abitur zu gelangen.

Wer nicht nur Einser und Zweier auf dem Zeugnis hat, kann aufatmen: Ein Notendurchschnitt von 2,0 in den drei Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde ist ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr notwendig, wenn Grundschüler aufs Gymnasium wechseln wollen.

Trotz des Wegfalls ist der Ansturm ausgeblieben. Recht entspannt sieht die Lage deshalb Petra Engelhardt, Direktorin vom Diesterweg-Gymnasium. Sie erkenne keine signifikanten Änderungen hinsichtlich des Anmeldeverhaltens der Eltern. Unter den 72 neuen Gymnasiasten sind es vier, die's ohne gymnasiale Empfehlung wagen: "Das spricht für die realistischen Einschätzungen der Lehrer und Schulleiter der Grundschulen." Die neuen Fünftklässler stammen nicht nur aus der Spitzenstadt, sondern etwa auch aus der Gemeinde Rosenbach.

Am Plauener Lessing-Gymnasium sind exakt 101 neue Fünftklässler angemeldet - darunter zum Beispiel auch aus dem Burgsteingebiet. Unter den Neuanmeldungen befinden sich elf Kinder ohne Bildungsempfehlung. Das bedeutet einen Anteil von etwa zehn Prozent, eine Zahl, die die Schulleitung in etwa prognostiziert hatte. Das neue Verfahren bedeute für die Gymnasien einen hohen Verwaltungsaufwand - "mit dem Resultat, dass am Ende die Eltern entscheiden", so Direktor Frank-Maik Richter gestern auf Anfrage von "Freie Presse".

Richter spielt auf Extra-Elterngespräche an mit den Müttern und Vätern, die ihre Sprösslinge ohne besagte Empfehlung ans Gymnasium schicken wollen. Während dessen könne es noch zu einer anderen Entscheidung kommen, sagt Arndt Schubert. Er ist Pressereferent der zuständigen Bildungsagentur in Zwickau. Würden sich Eltern entschließen, ihre Kinder doch auf einer Oberschule anzumelden, würden sich bei den beiden Schularten die Zahlen ändern, so Schubert. Klar sei demnach zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, wie viele Klassen die Schulen anbieten werden. Laut Bildungsagentur-Sprecher Schubert werden Eltern am 16. Mai einen endgültigen Bescheid erhalten, an welcher Einrichtung ihr Kind aufgenommen werden wird.

An manchen Schulen fehlen momentan eben Schüler, an anderen seien zu viel interessiert, so Schubert. Er sieht das Ganze pragmatisch: "Wir machen jetzt erst einmal, gemeinsam mit den Schulleitern, unsere Arbeit."

An beiden Plauener Gymnasien sind die Anmeldezahlen gegenüber dem Vorjahr übrigens geringfügig rückläufig. 2016 verzeichnete das Lessing-Gymnasium 107 Neulinge und das Diesterweg-Gymnasium 81.

In Sachsen schicken Eltern 840 Schüler von staatlichen Grundschulen ohne die verbindliche Empfehlung ans Gymnasium: Das ist etwas mehr als die Hälfte der erwarteten Zahl. Viele hätten die Empfehlung nur knapp verfehlt. Ein Leistungstest wurde von den Viertklässlern zwar nach wie vor verlangt, er hat aber nur einen informativen Charakter, wird nicht mehr benotet. Es existiert auch der umgekehrte Fall: Von 12.800 sächsischen Schülern mit Empfehlung haben sich nur 10.700 am Gymnasium angemeldet.